Héroe sin capa: le salvó la vida a una bebita que se estaba ahogando

"Dios me puso ahí en ese momento. Con dos manos podemos salvar vidas", remarcó el joven de la localidad santafesina de Casilda.



Realizando sus tareas diarias, en Lisandro de la Torre y Mitre de esa ciudad, el inspector observó a una madre que gritaba desesperada porque su bebé no podía respirar, "cuando veo esta situación lo primero que hago, al acercarme, es sacarle el bebé, la puse ponerla boca abajo para empezar con las maniobras", relató Rodrigo en comunicación con Radio Casilda.



"En ese momento frena una chica, Anabella Castelli, me dice que me suba a su auto, luego mientras íbamos camino al hospital continúe con las maniobras y pude ver que Bianca empezaba a mover las manitos", cuenta Rodrigo emocionado por lo ocurrido.



Este miércoles, luego de practicar la maniobra Heimlich a la niña que se había ahogado tomando el pecho, Rodrigo llegó con la bebé al Hospital San Carlos donde fue asistida; recién allí el joven casildense pudo analizar la situación," Dios me puso ahí en ese momento; con dos manos podemos salvar vidas".



Mientras circulaban por Lisandro de la Torre con el bebé a bordo, un patrullero se dio cuenta de lo que estaba pasando y los acompañó hasta el nosocomio local para que pudieran arribar con mayor facilidad. Todo se fue dando, paso a paso.



El susto pasó, Bianca está muy bien rodeada del amor de su familia. Mientras tanto la ciudad remarca a un héroe, a un laburante que no dudó ni un segundo en ayudar a quien lo necesitaba.