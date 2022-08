Ambientalistas rechazan el proyecto de humedales presentado por Cabandié

“La rotación de vientos hace que otra vez haya humo en Rosario”, comunicó aEstefanía Villalba de la Multisectorial de Humedales de Rosario. La denuncia se da a un día de la presentación del ministerio nacional de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, en el Juzgado Nacional de Victoria para ampliar una denuncia hecha también por su cartera el 15 de julio pasado con el fin de que se avance en la identificación de los dueños de los campos en los que se registran los incendios.En la oportunidad, la ambientalista comunicó que desde la Red Nacional de Humedales rechazan el proyecto de ley para la protección de los humedales que fuera presentado Cabandié , en coordinación con el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), “porque elimina la moratoria, que no figura en ninguna parte del texto, que significa que no se puede modificar el terreno de humedales antes de que se haga el inventario y ordenamiento ambiental territorial; lo cual es una gran desventaja porque significa que cualquiera pueda seguir modificando y el día que haya que hacer el inventario no cumplirá con la definición básica de humedal”.“Y en la definición de humedales se cambió un artículo que hace que tengan que darse dos condiciones para que sea considerado humedal, que haya vida vegetal y que sean suelos anegables, siendo que hay momentos del año en los que eso no ocurrirá por la sequía, y esos humedales quedarían por fuera de la protección”, apuntó Villalba al cuestionar, además, “la poca especificidad que se le da a los espacios de participación ciudadana, a los pueblos originarios y a las comunidades que ya viven en terrenos humedales”.La Multisectorial Humedales Rosario convocó a una concentración para esta tarde, a las 18, en el Monumento a la Bandera para manifestar su rechazo a las intensas quemas que está viviendo el Delta del Paraná y que afecta principalmente a esa ciudad.