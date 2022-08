Incendios en islas del Paraná: “Hay intencionalidad económica", dijo Cabandié

El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, reafirmó esta mañana que los incendios en las islas del Delta del río Paraná tienen “una intencionalidad económica" y cuestionó que la Justicia “no hace nada” para identificar y condenar a los responsables.“Hay una intencionalidad que tiene que ver con la renovación de pasturas y con el cambio del uso del suelo, con intenciones inmobiliarias o agrícolas. De esa manera están cometiendo un delito que está establecido en el Código Penal y que la Justicia lamentablemente no actúa”, se quejó Cabandié.En declaraciones por Radio 10, el titular de la cartera ambiental advirtió que “la sociedad cambió y en los últimos 20 años está más interesada en los asuntos ambientales y exige más; el Estado también cambió, tuvo que adaptarse a eso e incorporar equipamiento y presupuesto. La que no cambió es la Justicia, que sigue siendo la misma de hace 50 años y no hace nada”.Este mediodía, Cabandié se presentará en el Juzgado Nacional de Victoria, Entre Ríos, para ampliar una denuncia hecha también por su cartera el 15 de julio pasado con el fin de que se avance en la identificación de los dueños de los campos en los que se registran los incendios."Voy a ir a solicitarle al juez de Victoria que le pida a la provincia de Entre Ríos los registros de catastro, y que la provincia se los dé, para que cruce la información de geolocalización con los dueños de esos campos", aseveró el ministro, para luego remarcar que le "encantaría saber" los nombres.No obstante, recordó que existe una causa judicial abierta a partir de información que un diputado pidió a Senasa sobre una zona del Delta de Paraná donde se registraban varios focos donde se precisó que allí tienen campos "la famila Baggio, de los jugos; la familia Passaglia del intendente de San Nicolás, familiares del intendente de Victoria, Entre Ríos, y el exministro de Economía Roque Fernández".El último parte diario del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), difundido ayer por la mañana, indicó que se registraban focos activos de incendios forestales que incluían a las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires, justamente en las zonas del Delta del Paraná.Cabandié sostuvo que “lamentablemente son focos que aparecen en esta época”, insistió que “son intencionales” y destacó que la Nación brinda apoya con medios aéreos, equipamiento y brigadistas para combatir los focos porque “las provincias son las que tienen la potestad sobre los recursos naturales, según lo establecido por la Constitución Nacional”.“Nosotros apagamos (el fuego) pero el problema es que vuelven a prenderlo cada tres o cuatro días”, se quejó el ministro y apuntó contra la inacción de la Justicia.Cabandié reconoció que es un objetivo “muy complejo porque es una extensión de tierra muy grande y deshabitada”, pero advirtió que “hay un catastro de quiénes son los dueños y la geolocalización de los fuegos y con esa información el juez puede imputar, comenzar una causa, condenar a los culpables y nada de eso sucedió”."Los gobiernos ejecutivos no tenemos poder de policía, yo no puedo investigar quienes son los que prenden el fuego, ni tampoco tengo la competencia para detener a quién lo hace. Es la justicia la que tiene que hacerlo", aseveró.