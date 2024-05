Bordet pidió la continuidad del monotributo social

La Ley Bases impulsada por el Presidente Javier Milei que dispone su eliminación, tiene media sanción en Diputados y está en tratamiento en el Senado.



El Monotributo Social es un régimen tributario que permite registrar los emprendimientos, emitir facturas, contar con una obra social para el titular y su grupo familiar, y realizar aportes para acceder a una jubilación en el futuro.



“Este monotributo no tiene impacto fiscal significativo para el Estado, pero su eliminación es un nuevo castigo para aquellos sectores más vulnerables haciéndolos caer en la informalidad absoluta”, explicó el diputado nacional.



“Si no es esta herramienta, deberá ser otra, pero no podemos dejar que el Estado se desentienda de sus obligaciones constitucionales. Estas políticas deben estar por encima de la coyuntura que imponen las emergencias”, expresó Bordet.



La Ley Bases y el Paquete Fiscal no fueron votados por el Bloque Unión por la Patria, que integra el ex gobernador entrerriano, pero fue aprobada por mayoría. En esas normas se pretende eliminar la escala del Monotributo Social, lo que significa la exclusión de 1,2 millones de argentinos del sector más desfavorecido de la sociedad, porque se los forzaría a inscribirse en una Categoría A del monotributo, con un aumento de más del 700% pasando de $ 3.200 mensuales a $ 26.600.



El pago mensual es muy bajo porque tienen una exención del 100% en el componente impositivo y el aporte jubilatorio, y del 50% en el aporte a la obra social. Mientras facturen menos de $175.000 mensuales, hoy pagan $3.200 por mes.



En el debate en el Recinto, los Diputados de Unión por la Patria Itaí Hagman y Daniel Arroyo, entre otros, se opusieron a esta iniciativa y finalmente el oficialismo accedió a incluir en el texto la postergación de la eliminación hasta los 90 días posteriores a la publicación de la ley en el Boletín Oficial.



De tener sanción estas leyes en el Congreso, durante ese plazo, Bordet junto a otros Diputados de Unión por la Patria trabajarán para sostener el monotributo social o negociar una alternativa para incorporar una categoría inferior a la “A”, la más baja en el régimen simplificado general, para sostener la cobertura a los monotributistas sociales.