Campeonato del Asado: el secreto del parrillero que representará a Entre Ríos

Representar a Entre Ríos

El concurso

El secreto

El 14 de agosto de 10 a 18 horas se realizará la cuarta edición del Campeonato Federal del Asado. El evento, en el que competirán 24 participantes de las 23 provincias del país y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se desarrollará sobre la Avenida 9 de Julio, entre Corrientes y Avenida de Mayo.El representante entrerriano, es Hugo Matías Ermeti, oriundo de Concordia, donde tiene su emprendimiento gastronómico., “para anotarme lo consulté con mi familia, porque en nuestro negocio trabajamos todos y no tenemos personal para hacer el reemplazo para delegar e irnos a hacer algo así”, explicó y agregó que “me anoté y un mes después, me llamaron para pedirme más datos. Después vinieron a la parrilla y me entregaron un certificado, en el que me decían que había sido seleccionado para representar a la provincia de Entre Ríos como único parrillero”, afirmó Ermeti.y que realmente son muy buenos. Incluso, tengo dos compañeros que son de Paraná y salieron campeones en Colombia con la categoría Cerdo en el Mundial del Asado”, afirmó el asador concordiense.Asimismo, Hugo sostuvo que “es la primera vez que voy a participar a nivel nacional, con televisión y famosos chefs como jurados.“Nos entregaron las reglas del campeonato y entre los cortes para asar va a haber pollo, costilla, pechito de cerdo y verduras que puede ser como cuarto plato o como guarnición”, afirmó el parrillero oriundo de Concordia y amplió: “además, dentro de la hora que vamos a tener para cocinar, nos va a tocar un plato sorpresa que lo vamos a tener que hacer en 15 minutos”, describió Ermeti.En tanto, sostuvo que “en la etapa final, tendríamos quey acerca de uno de los elementos para evaluar, Hugo señaló que “antes de empezar a cocinar, tenemos que establecer en qué punto de cocción vamos a hacer cada corte para poder calificar”, sostuvo.El campeonato busca potenciar al sector e incentivar el desarrollo profesional de los parrilleros concursantes mediante la elección del mejor asado de la Argentina. En referencia a lo que planea cocinar y su secreto en su oficio, Ermeti afirmó: “todavía no armé la planificación de los platos que voy a hacer,Para finalizar, Ermeti dio su opinión y gusto personal para el asado ante la consulta de Elonce:-¿Jugoso o cocido?