Raquel Bernal representará al personal de Salud en mural homenaje del Malbrán

La trabajadora del Ministerio de Salud de Entre Ríos,, que se desempeña en la Coordinación de Programas y actualmente acompaña los operativos territoriales de vacunación Covid-19 en el Complejo Escuela Hogar “Eva Perón” de Paraná, fue seleccionada por la cartera sanitaria nacional para, que se realizará en el Instituto de Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos Malbrán”., aseguró Raquel Bernal aen relación a su elección como representante de la provincia para el mural homenaje que pintarán en el hospital Malbrán.“Mi primer día fue mucho antes de la pandemia, cuando salimos a vacunar contra la gripe, después hicimos con el plan Detectar, hasta que me convocaron a la Escuela Hogar para la vacunación para organizar el ingreso de autos, darle apoyo a mis compañeros para que puedan vacunar tranquilos y organizar todo”, sintetizó., aseguró., sentenció.Raquel, “la señora de la puerta” , como fue conocida en la Escuela Hogar, contó que a los automovilistas les decía que pusieran la música fuerte “porque la vacunación era una fiesta, todos teníamos que protegernos del Covid-19”.Raquel trabaja en Salud desde hace cinco años y sus inicios fueron en tareas de limpieza. Al comienzo de la Pandemia en el año 2020, a partir de la campaña de vacunación antigripal, fue la primera persona que se ofreció a acompañar la estrategia de inmunización casa por casa y luego se sumó a los operativos del Plan Detectar junto al equipo de agentes sanitarios de la capital provincial.Con la implementación en Entre Ríos del Plan Rector de Vacunación Covid-19 comenzó su labor en la Escuela Hogar, recibiendo a la gente que se acercaba a vacunarse, ordenando el tránsito y organizando los distintos puestos. Actualmente continúa con esta tarea, informando y guiando a las personas que acceden a los turnos o a las jornadas libres. Además, colabora en la carga del Registro Federal de Vacunación Nominalizado (Nomivac) o completando los datos de los carnets de vacunación.Bernal fue quien recibía a todos los que asistían al complejo educativo a vacunarse contra el Covid-19; no paró ni en los días de lluvia y hasta festejó su cumpleaños con agasajo de parte de sus compañeros de trabajo.“Somos todos un gran grupo”, valoró la administrativa en relación al apoyo de sus compañeros. “Yo sin ellos no soy nada”, destacó. Y agregó: “La pandemia me dejó muchas enseñanzas porque aprendí mucho y a todo lo hice con gusto”.“Siempre me gustó andar en la calle, en los barrios con la gente y apoyar, colaborar con los más humildes que realmente lo necesiten”, aseguró la administrativa del ministerio provincial de Salud.“Es un orgullo grande porque es una compañera de trabajo y porque se reconoce nuestro trabajo”, ponderó Nicolás Almada respecto al mural que será plasmado en el Malbrán. “Raquel nunca faltó, es una persona muy simpática y te alegra”, valoró.“Haga frío o calor, cuando llovía, ella siempre estuvo presente y le puso predisposición y alegría al trabajo”, coincidió Emanuel Vallejo.“Ella representa al área de Salud de la provincia y es un orgullo que haya sido seleccionada”, agregó Ada Castañeda y destacó de Raquel que “es muy buena compañera, muy servicial, tiene su humor y su carácter, cuando uno la necesita siempre está”.“Ella siempre estuvo predispuesta a todos nosotros y es un orgullo que sea ella quien nos represente”, cerró Belén Ibarra.