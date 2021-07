Agasajaron por su cumple a “la señora de la puerta” en operativos de vacunación

Cumplió años, este viernes, Raquel, una de las agentes sanitarios que es parte del equipo de vacunación contra el coronavirus en el Complejo Escuela Hogar de Paraná. “La señora de la puerta” , como ya es conocida, este sábado fue agasajada por sus compañeros: le cantaron, sopló las velitas y recibió una parte de todo ese afecto que ella viene brindando desde el inicio de los operativos de inoculación.“Es una alegría tremenda. No pensé que había tanta buena gente detrás de mí”, aseguró ala cumpleañera. “Que todos salgamos adelante. Que todo se pueda concretar y que las vacunas lleguen lo más rápido posible para todos”, fue su deseo al soplar las velitas.“Me conoce mucha gente y es el destino lo que hizo que esté acá. Estoy muy contenta”, fueron las palabras de la agente sanitario al remarcar que durante los operativos de vacunación, “todos ponemos nuestro granito de arena, todos estamos detrás de todo esto”.“La gente lo que más quiere es vacunarse para poder salir de la pandemia. Es muy bueno que vengan tan bien predispuestos para poder vacunarse”, resaltó.Una de sus compañeras de trabajo, resaltó en la personalidad de Raquel a “una mujer muy amable, luchadora, predispuesta y siempre está atento a todo porque es muy colaboradora. Es la que siempre pone orden”.“Raquel es la señora de la puerta, también carga de vacunas, colabora en todo lo que necesitamos en este equipo, no tiene un solo rol porque todos hacemos todo”, resaltó otra al destacar: “De a poquito la empezamos a querer todos y mi deseo para ella es que no cambie su forma de ser”.“Pasó frío, lluvias, vientos, todo en la puerta, todos los que vinieron a vacunarse la reconocen quizás no por su nombre pero si por su personalidad”, ponderó.“Es la señora de la puerta, la que anima a todos, la primera que nos despierta y nos saluda en el grupo. Siempre firme para el trabajo y buena onda, siempre tiene palabras de aliento para la gente”, sintetizó una de las trabajadoras.