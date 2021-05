Destacan el gesto solidario de persona que acudió a vacunarse contra el Covid-19

Continúa la vacunación contra el coronavirus a personas con factores de riesgo de 18 a 59 años, con turno previo; y mayores de 65 años pueden acercarse sin turno este miércoles en el Complejo Escuela Hogar de Paraná. Para la jornada estaba prevista la aplicación de unas 900 dosis de Sputnik V, pudo saberEn la oportunidad, la responsable del programa de agentes sanitarios, Olga Castañeda, destacó que “las personas comprendieron que deben acercarse con el certificado médico que acredita la enfermedad que registraron como de riesgo”. “Diabetes y obesidad son las patologías más comunes”, informó al reiterar que hipertensión por sí sola no es una enfermedad considerada de riesgo. “Hay un orden de prioridad para la vacunación, según la patología”, acotó.“Quienes tuvieron coronavirus deben esperar tres meses a partir del alta para aplicarse la vacuna; y seis meses en el caso de aquellos a los que les trasfundieron plasma”, aclaró Castañeda.Además de la vacunación contra la enfermedad, hay gestos solidarios que se destacan hacia los trabajadores que están desde el primer día haciéndole frente a la pandemia.“Hace unos días, un señor que vino a vacunarse preguntó cuántos éramos y nos donó 30 pares de botas porque vio que estábamos trabajando bajo la lluvia”, recordó la agente sanitario al ponderar: “Fue un hecho que me emocionó mucho porque dio cuenta que se valora realmente lo que uno hace”.En la oportunidad, Castañeda se mostró molesta por las movilizaciones en contra de las disposiciones nacionales por la pandemia. “No estoy en contra de quienes necesitan su plato de comida, pero cuando ves las camas de los hospitales, o el caso de la chica que falleció esperando en la sala de espera, eso no puede solucionar, y lo otro sí”, argumentó al apuntar: “son ignorantes que hacen daño a muchas personas y tiran al suelo el esfuerzo de muchos”.Raquel, por su parte, fue la agente sanitario que recibió los 30 pares de botas, barbijos, alcohol en gel y una capa especialmente para ella, gracias a la solidaridad de uno de los hombres que se acercó el viernes a vacunarse. “Fue una emoción tremenda porque ver que en Paraná existan personas tan generosas y es una gran satisfacción el solo pensar que hay personas que se conmueven y son agradecidos por una vacuna”, ponderó al remarcar: “Muchas gracias”.“Hay personas que son amables y otras que no tanto, pero es entendible por las ganas que tienen de vacunarse”, comprendió la mujer que perdió a uno de sus hermanos como consecuencia de la pandemia.Raquel le contó aque a los conductores que se acercan a llevar a un familiar impedido para movilizarse a vacunarse contra el Covid-19, les pide que pongan música en sus autos. “Que la vacunación sea una fiesta”, remarcó al mostrarse “contenta y cómoda al servicio del otro”.