Búsqueda de María Loza: “Se está rastrillando por toda Villa Urquiza”

Rastrillajes en General Racedo y zonas aledañas

Policiales Buscarán a María Victoria Loza en localidad señalada por vidente

, la mujer de 76 años, que padece Alzheimer y se ausentó de su domicilio, en la localidad de General Racedo, departamento Diamante.La búsqueda también, pero no hubo indicios o datos que encaminen los operativos para dar con Loza.Elonce pudo confirmar que. “Él (por el vidente) me dijo anoche que mi mamá está viva y que salió de la ciudad haciendo dedo y alguien la levantó”, dijo Rubén, el hijo de Loza ay agregó: “me dijo que llegó a Villa Urquiza, pero que ella estaba buscando Paraná o Diamante”.La búsqueda de Loza, a partir del pedido de la familia, se extendió a Villa Urquiza.que en esa localidad se trabajó este viernes en conjunto con el personal de Trata de Personas.“Estamos rastrillando la zona donde posiblemente la han observado a la mujer, la fuente no se sabe. Estamos ayudando a la familia en búsqueda de la señora que está desaparecida. Es una información que se recabó por parte de la familia. La zona que se está rastrillando es una zona de casaquintas, son muy pocos los habitantes, ya se les consultó para ver si la habían visto”, indicó Romero.Mencionó asimismo que se sumó más personal policial para “corroborar la veracidad de la información que se está trabajando”.Reconoció que los familiares se sumaron durante toda la tarde a la búsqueda en zona de Villa Urquiza, “por los campos, el cementerio, el monte que es muy tupido”.Estuvo trabajando personal de diferentes divisiones de la policía, rastrillando la zona de Racedo y localidades aledañas.. También trabajan Bomberos, además del uso de helicóptero, drone, canes.. Asimismo, según pudo saber, se están revisando las cámaras de seguridad, que ubican a la mujer, ese jueves 12 de mayo, a las 11:20 “caminando en esa zona”.”, se indicó a nuestro medio.Asimismo en Racedo