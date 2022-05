Búsqueda de María Loza: “el vidente la ve viva y refugiándose en un lugar”

Policiales Buscarán a María Victoria Loza en localidad señalada por vidente

y se ausentó de su domicilio, en la localidad de General Racedo, departamento Diamante.La búsqueda también se había ampliado a distintas localidades del departamento Diamante, Paraná y ciudades de Paraná Campaña, pero no hubo indicios o datos que encaminen los operativos para dar con Loza.Este viernes por la mañana, se revisaron campos, montes, zona rural y urbanizaciones cercanas a la localidad.. Sin embargo, con el paso de los días, no hay mayores novedades de la señora de 76 años.El Jefe de la Departamental de Diamante, Maximiliano Villamonte, informó aEn este sentido, destacó que recorrieron muchas localidades alrededor para “asegurarse que no quede nada sin rastrillar”.Por otra parte, el funcionario dejó trascender un dato llamativo que surgió de la familia de la mujer, quienes están desesperados por hallarla yy amplió: “esa información será corroborada junto con la División de Trata”., que dialogó con este medio, sobre lo que les dijo el vidente.y agregó: “me dijo que llegó a Villa Urquiza, pero que ella estaba buscando Paraná o Diamante”, afirmó Ricle.y agregó que llegaron al vidente de Concepción del Uruguay, tras una recomendación de Bomberos voluntarios del sur entrerriano que “han trabajado con él y les ha dado resultado”, explicó.y hoy, volví a dedo desde Basavilbaso”, relató el hijo de María Victoria Loza.“Ricardo señala que está “cerca de una zona donde hay casas de alquiler en Villa Urquiza, pero yo no conozco cómo es la localidad. Nunca fui”, afirmó Rubén y agregó que esta tarde,