Femicidio de María Belén: la comunidad educativa de Viale pidió Justicia

El rector de la escuela “Victorino Viale”, Ariel Hereida

Los hechos

Sociedad Una escuela decretó duelo por el femicidio registrado en localidad entrerriana

La Comunidad Educativa de la Escuela Normal Superior "Victorino Viale" se movilizó este lunes para pedir Justicia por el crimen de María Belén Olotte, quien era estudiante del Profesorado de Educación Primaria en la institución. La escuela permaneció cerrada por duelo en la jornada., se hizo presente en la movilización. Dijo que se convocó tras la organización “del centro de estudiantes”. María Belén Olotte concurría desde hace un mes al primer año del Profesorado de Enseñanza Primaria. La joven “viajaba, desde Estación Sosa a Viale, cursaba por la tarde”.“Acompañamos mediante el silencio, mostrando el dolor que tenemos, haciendo una muestra de repudio a esta situación y esperando que estas cosas no ocurran más”, afirmó Hereida, quien pidió “Justicia”.María Florencia es una estudiante quien dijo sentirse “muy conmovida” por este femicidio. Agregó que está “en esta lucha, defendiendo y acompañando a las mujeres”. Confió asimismo que “este hecho se siente mucho, porque si bien uno no es familiar, pero era una compañera de estudio”.De las charlas, sus compañeras de estudio recordaron que “nos contaba los objetivos que tenía, las ganas de ser ‘seño’. El hablar, cuando nos tocaba trabajar en grupo, nos trasmitía su alegría, su energía”.Mauro, otro de sus compañeros, manifestó que Belén "era una excelente persona. Lo que hizo (Rochi) no tiene perdón".“Dolor, angustia, tristeza, impotencia, sentimientos que se entrelazan y nos dejan un nudo en la garganta. Hay muchas preguntas, mucho por compartir que no se va a dar”, comenzaron exteriorizando en un comunicado que se leyó en la movilización.Las personas que se movilizaron en Viale, tras la lectura del comunicado colocaron lazos violetas, símbolo que representa al ‘Ni una menos’ en la baranda de ingreso a la escuela "Victorino Viale"., informaron fuentes policiales. El hecho ocurrió el sábado por la noche, en un terreno baldío situado en Carlos Gardel e Intendente Taborda, en dicha localidad cercana a la ciudad de Paraná, donde vecinos escucharon una discusión a los gritos entre dos personas y llamaron a la Policía., asesinada a golpes, por lo que le dieron intervención al personal de Homicidios y a la fiscalía de Violencia de Género de Paraná.En la escena del crimen también trabajaron los peritos de la Dirección de Criminalística y forenses que tras una primera revisión del cuerpo lo trasladaron a la morgue de Oro Verde, donde esta mañana se realizaba la autopsia de rigor.Las fuentes señalaron que, de acuerdo a los datos recabados en forma preliminar, la mujer fue atacada a golpes, al parecer, con un elemento contundente que le provocó graves heridas en la cabeza, entre otras partes del cuerpo.Y en función de diversos testimonios las sospechas apuntaron a la actual pareja de la víctima,quien esta mañana fue hallado tirado en el pasto, con un profundo corte en el cuello, en cercanías de una estancia, en la zona de María Grande Segunda, y tras ser detenido quedó a disposición de los fiscales María Fernanda Ruffatti y Juan Francisco Montrull.Olote y Rochi habían cortado la relación en 2021 y en septiembre, tras la separación y una denuncia por parte de ella, la Justicia le impuso una medida de restricción de acercamiento por 30 días. La pareja retomó en diciembre la relación y en los últimos días Olote le planteó a Rochi que estaba decidida a cortar definitivamente su vínculo con él. Ese fue el motivo que inició la discusión que terminó con el brutal femicidio de la estudiante de Profesorado de Enseñanza Primaria, reportó"La Comunidad Educativa de la Escuela Normal Superior ´Victorino Viale´ expresa sus más sentidas condolencias a los familiares, amigos y allegados, de María Belén Olote".“Desde el Club Social y Deportivo Tabossi y particularmente de los miembros del fútbol femenino, queremos acompañar en este día de tanto dolor a las chicas del fútbol femenino sosa, desearle muchas fuerzas a los familiares y conocidos en este terrible momento, QEPD Belén, #niunamenos”, indicaron desde la entidad deportiva a través de sus redes sociales.Así también lo hicieron desde Alcaraz Futbolfemenino. “¡Algo q nos mueve a todas! Acompañamos tristemente en su dolor, al equipo de Fútbol femenino Deportivo Sosa por la triste perdida de una de sus jugadoras. #NiUnaMenos”.