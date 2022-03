Gualeguaychú: marcharon a Tribunales tras la fuga de condenado por abuso sexual

Policiales Está prófugo condenado por abuso sexual a una menor en Gualeguaychú

Néstor José Parada fue condenado a 8 años y 4 meses de prisión por violar a su hijastra, tras el veredicto de un jurado popular; pero el juez técnico, Arturo Dumón, le otorgó la prisión domiciliaria hasta que la sentencia quedara firme. Tras conocerse la resolución, Parada no regresó de su trabajo a su casa y permanece prófugo de la Justicia.Según denunciaron familiares de la víctima, no hay novedades sobre la búsqueda de Néstor Parada. Manifestaron, además, sentir “miedo” debido a que temen que el sujeto pueda presentarse en la casa de la víctima. “Cómo podemos considerar a una persona que viola como buena persona, es una persona violenta”, sentenciaron.La vivienda de la víctima permanece con custodia policial y la niña, por recomendación, no asistirá a la escuela durante la semana.“Qué justicia tenemos”, se preguntó la madre de la víctima. “Fueron tres años de lucha, desde agosto del 2019 que denunciamos, y el juicio terminó hace una semana. Pareciera que se están burlando del sufrimiento de mi hija. Quisiera que le den más de ocho años, porque lo que está haciendo es un delito”, sentenció en diálogo con“Mi hija está nerviosa, no quiere ir al colegio, no quiere ni salir a la vereda. Y ahora tenemos un policía en la puerta porque tenemos miedo”, reveló.Finalmente, exigió: “Queremos que allanen las casas de todos los familiares (de Parada) hasta que lo encuentran porque sé que lo están encubriendo. Necesito justica y que los vecinos me apoyen”.