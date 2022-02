Covid en Entre Ríos: destacan la vacunación y la disminución de UTIs ocupadas

Plan de Vacunación

La ministra de Salud de Entre Ríos, Sonia Velázquez, resaltó que Argentina lidera una estrategia inédita y sustancial para la protección de la población: el Plan Rector de Vacunación contra el Covid-19 que se viene desarrollando desde fines diciembre de 2020 y, en el balance a más de un año de iniciado, el resultado es positivo en cuanto al objetivo primordial de disminuir los casos graves y hospitalizaciones.En ese marco, la titular de la cartera sanitaria informó acerca de la situación epidemiológica actual, haciendo un balance de cómo se comporta el virus en estas primeras semanas del año: “En principio, llevamos más de 22 meses conviviendo con el virus del Covid-19 a nivel mundial y nacional, y nuestra provincia no fue ni es excepción. No obstante ello, en cuanto a la situación epidemiológica y sanitaria actual, se presentó de forma diferente. Tuvimos un aumento exponencial de casos, con una recta importante en el ascenso en la primera quincena de enero de este año”, indicó.“En este principio del 2022, pudimos notar que el Plan Rector de Vacunación impactó de manera positiva, y hay cada vez más evidencia científica al respecto en el mundo”, señaló la ministra, al tiempo que agregó: “Las vacunas trajeron un impacto en la disminución del número de fallecimientos y hospitalización. Sí tuvimos pacientes internados con Covid pero no por Covid exclusivamente. Es decir, aquellos que presentaban comorbilidades, o con cuadros de inmunosupresión relacionados a patologías de base y sus tratamientos”.De esta manera, “retrasamos el ingreso de la Variante Delta y no tuvimos el impacto sanitario traducido en mortalidad como se presentó en otros países”, remarcó la funcionaria. “Quizás no se ha dimensionado todavía el valor de lo que ´no sucedió´, en función de decisiones políticas sanitarias oportunas, de todo el esfuerzo que invirtió el recurso humano de la salud en estrategias de trabajo, y el compromiso puesto en función de la salud de la población”, manifestó.“También, la importancia de atender la dinámica de la Pandemia adecuando los cambios en las recomendaciones y protocolos necesarios para estar a la altura de las circunstancias”, subrayó.En cuando a lo que sucedió en enero con respecto a la situación sanitaria, Velázquez indicó: “Cabe aclarar que también en enero tuvimos un impacto importante en la salud de personas mayores, porque además de esta ola de Coronavirus, tuvimos una importante ola de calor y se originaron algunos cuadros de deshidratación, sobre todo en usuarios hospitalizados o en residencias de larga estadía (geriátricas y/o gerontológicas)”, recordó Velázquez.En tanto, brindó detalles de los porcentajes de ocupación de camas con un paralelismo a lo que sucedía meses atrás: “Con esta nueva variante –Ómicron-, esta semana ya pudimos ir bajando el número de internación. Tenemos un 34 por ciento de ocupación de Unidades de Terapia Intensiva con pacientes asociados a Covid-19. En mayo de 2021, teníamos un comportamiento de casos mucho menor a lo que pasó en este 2022, pero se reportaban unos 20 ingresos de pacientes por día a las Terapias. En enero, no llegamos a tener más de 10 pacientes. Con más casos diagnosticados, vemos una menor cantidad de pacientes que requieren cuidados críticos, y esto se destaca por el avance de vacunación”.“También hay que remarcar que en enero pudimos reforzar la estrategia con centros de testeo, por ejemplo, en Paraná con el Centro Móvil detrás de Casa de Gobierno, y en centros de salud se realizó durante todo el mes de enero la estrategia (continuando aún en algunos). En el medio de esta situación, con la dinámica que se fue presentando la Pandemia, tuvimos que tomar decisiones, a fin de poder diagnosticar de forma clínica y epidemiológica aquellos contactos estrechos”, manifestó.Asimismo, la ministra destacó: “Ahora lo evaluamos y generamos un balance, y fue un enero muy movido para el sector, que viene trabajando sin pausa desde el inicio de la Pandemia. Era importante poder cortar con la cadena de transmisión, y acompañar esta política oportunamente, sosteniendo las actividades y de continuar resguardando la salud de la población”.En cuanto al avance del Plan de Vacunación contra el Covid, Velázquez advirtió: “Lo que estamos incentivando son estrategias y herramientas para seguir generando la adherencia y promover la vacunación en la población, teniendo en cuenta que ya se han iniciado los esquemas a más de 1 millón 200 mil personas, y se continúa avanzando en la aplicación de segundas dosis y de refuerzo”.En números concretos indicó que la población de 3 a 11 está superando el 69% de niños y niñas con dos dosis y, la adherencia de la franja etaria de 12 a 17, aumentó considerablemente con la aparición del Pase Sanitario y ante el incremento de casos por la variante Ómicron, la población fue requiriendo ser inoculada.Finalmente, la ministra de Salud de Entre Ríos señaló: “Febrero va a ser un mes bisagra para fortalecer la vacunación, seguir promoviendo e iniciando y cumplimentando esquemas en todos los grupos etarios poblacionales. En el grupo de los adolescentes ya comenzamos con la aplicación de refuerzos”.