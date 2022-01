Argentinos fueron arrastrados por la marea en Uruguay: dos sufrieron asfixia

Seis ciudadanos argentinos fueron arrastrados por una corriente de retorno en la zona de la playa Brava en Punta del Este, Uruguay. Tres de ellos lograron salir por sus propios medios del mar y los otros tres fueron rescatados por los guardavidas del lugar. Dos de las víctimas, entre ellas una joven de 20 años, tuvieron que ser reanimadas ahí mismo y luego fueron trasladadas a un hospital: se encuentran internados.El hecho ocurrió esta tarde, a 200 metros de la conocida escultura de La Mano de Punta de Este, en la zona de playa Brava, cuando seis turistas argentinos se introdujeron al mar y fueron arrastrados por una corriente de retorno. En ese momento, tres de ellos al ser succionados hacia el interior del agua, lograron nadar con fuerza para llegar a la costa.Por su parte, los otros tres, entre los que se encontraba una joven de 20 y otro de 23, fueron rescatados por los guardavidas de la zona que al ver la secuencia actuar rápidamente. Tras sacarlos del agua, tuvieron que reanimarlos en la costa y luego la trasladaron al Sanatorio Mautone, donde se encuentran internados, ya que sufrieron un principio de asfixia.Pocos días atrás una de las playas céntricas de Mar del Plata un llamado al 911 alertó sobre un hombre que se había metido al mar a la altura de Playa Popular 2 y no había regresado: hallaron su cuerpo 400 a metros de la costa. “La víctima volvía de bailar cuando decidió ir a la playa y meterse al mar”, dijeron las fuentes consultadas por Infobae.Fuentes policiales informaron que la víctima tendría unos 42 años, aunque intentan determinar su identidad, y que fue hallada por la Prefectura Naval tras el alerta. “Se ahogó”; aventuraron quienes son parte de la investigación.Lo cierto es que la causa se investiga como “averiguación de causales de muerte” y quedó a cargo de la fiscal de la UFI N°6 de Mar del Plata, Romina Díaz, quien ordenó que esta misma tarde se le practique la autopsia al cuerpo.Todo comenzó este domingo, pasadas las 6.45, cuando personal de la sub comisaría Casino y de la Unidad de Prevención de Policía Local, concurrieron a la playa, a la altura de Rivadavia y la costa, por llamado al 911 que alertaba sobre un hombre que habría ingresado al mar y no había regresado.Según indicaron las fuentes consultadas, los policías se entrevistan con dos testigos que confirmaron lo sucedido y aportaron datos sobre la ropa que llevaba el hombre buscado. “Aparentemente, se conocían”, detallaron las fuentes consultadas.Lo cierto es que la Policía convocó a personal de Prefectura para que realice un rastrillaje por la zona y fueron ellos los que hallaron el cuerpo mar adentro. Lo sacaron por la playa del Torreón. También participaron de la búsqueda los guardavidas, que trabajaron tanto en la playa como en el agua; y la policía estuvo con el rastreo por la costa.