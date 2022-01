El avance de Ómicron y la vacunación: qué se recomienda para saludar

Sociedad El riesgo de volver a infectarse con Ómicron es 16 veces más alto que con Delta

El coronavirus cambió las rutinas de la vida cotidiana. A partir de la vacunación surgen interrogantes en cuanto al saludo. ¿Se puede volver a saludar con la mano si una persona ya está vacunada? ¿Qué pasa si un conocido tiende la mano? ¿Y si tiene síntomas? ¿Se puede dar un beso en la mejilla a un conocido?“En países de Sudamérica, el abrazo, el apretón de manos o el beso forman parte de nuestra idiosincracia. Lamentablemente, la propagación del coronavirus obligó a poner en pausa a ese tipo de saludos y contacto con los otros.”, contestó Javier Farina, miembro de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI) y jefe de infectología del Hospital de Alta Complejidad Cuenca Alta, en Cañuelas, provincia de Buenos Aires. La explicación sobre por qué no se recomienda el saludo con la mano, el beso o el abrazo por el momento es que. No todo el mundo está vacunado, y tanto los que están inmunizados como los que no lo están pueden contagiar el coronavirus. Por lo cual,”, dijo al diariola médica Laura Pulido, de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria.En tanto, la especialista en infectología Elena Obieta, de la Sociedad Argentina de Infectología, comentó: “Hoy si las personas ya vacunadas contra el COVID-19 como las no inmunizadas se encuentran con otras que no son convivientes tienen que. Pueden tener menos carga viral si se contagian y menos tiempo. Pero aún”.En los Estados Unidos, las recomendaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) dicen: “si está totalmente vacunado, para obtener la máxima protección contra el COVID-19 y evitar contagiar posiblemente a los demás, use una mascarilla en público si se encuentra en espacios cerrados en áreas con transmisión sustancial o alta”.Se considera que una persona está “totalmente vacunada” dos semanas después de recibir una dosis única de la vacuna contra el coronavirus (como es el caso del inoculante de Johnson & Johnson) o la segunda dosis de una serie de dos vacunas (como las de Sinopharm, Sputnik V del Instituto Gamaleya de Rusia, AstraZeneca, Pfizer/BioNTech y Moderna)., explicó el especialista en neumonología de la Clínica Cleveland Akhil Bindra. “Ahí es donde empieza el camino de la vuelta a la normalidad. Es la forma de volver a vivir la vida como uno recuerda y sentirse seguro mientras lo hace”, dijo.