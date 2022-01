El riesgo de volver a infectarse con Ómicron es 16 veces más alto que con Delta

Ómicron sacude al mundo, a casi dos meses de su aparición, con un crecimiento exponencial de casos.A este contexto preocupante, un estudio realizado en el Reino Unido agrega mayor incertidumbre. La investigación detectó queDe esta forma, Ómicron ya no solo sería la cepa más transmisible, ni la que mayor capacidad para evadir los anticuerpos generados por las vacunas, sino que ahora también es la que genera más reinfecciones, saltándose los anticuerpos naturales producidos por una primera infección.Argentina no es el único país que está reportando un crecimiento en las reinfecciones: los casos en los que un individuo se contagia de coronavirus y al poco tiempo vuelve a sufrir la enfermedad están aumentando a nivel global.Según la guía de recomendaciones del Ministerio de Salud, "se considera reinfección a las nuevas infecciones por SARS-CoV-2 en personas que previamente documentaron un primer episodio de infección".Esas reinfecciones son aún más raras en quienes se vacunaron contra el Covid-19 con una tercera dosis o vacuna de refuerzo luego de haber pasado la enfermedad.La normativa considera como sospechoso de reinfección a un caso en el que, debiendo tener los anticuerpos naturales luego de la primera enfermedad todavía funcionales por la cantidad de tiempo entre infección e infección, estos son evadidos por el nuevo virus.Así, un caso de reinfección se da cuando alguien da positivo en un test de PCR después de un período de entre 45 y 90 días luego del primer contagio de SARS-CoV-2, permaneciendo libre de síntomas y/o con resultados no detectables en los PCR durante esa ventana.Esta situación era algo inusual con variantes previas y se observaba principalmente en individuos con el sistema inmune debilitado. No obstante, las características de Ómicron, cepa que tiende a dar una respuesta inmune parcial luego de haber atravesado la enfermedad, permiten que la reinfección se dé de forma más habitual.En esta línea, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés), agregan que "es de esperar que surjan casos de reinfección teniendo en cuenta lo que sabemos acerca de otros virus similares".La normativa considera como sospechoso de reinfección a un caso en el que, debiendo tener los anticuerpos naturales luego de la primera enfermedad todavía funcionales, estos son evadidos por el nuevo virus.tras haber superado el covid-19.Además, Peiró añadió -en diálogo con BBC Mundo- queluego de haber pasado la enfermedad.Sin embargo, la nueva cepa híper contagiosa detectada en Sudáfrica parece romper con este esquema:, indicó el especialista.Sin embargo, por lo reciente de las nuevas olas de covid-19 generadas por Ómicron, aún se desconoce exactamente cuánto tiempo y cuánta capacidad tiene esta variante para producir reinfecciones en comparación con otras.