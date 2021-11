Alertan por el impacto de La Niña en diciembre: se notaría la escasez de lluvias

“Si bien ya estamos bajo la influencia de un evento La Niña, todavía no se observan los impactos típicos de este evento. Pero a partir de diciembre podrían empezar a verse situaciones más típicas de este fenómeno”, alertó el meteorólogo Leonardo De Benedictis.Desde octubre que se venían registrando algunas lluvias significativas en gran parte del país, pero llegando al final de ese mes comenzó una semana que presentó características muy particulares, con temperaturas extremadamente elevadas y escaso contenido de humedad, lo que potenció condiciones de sequía en varios puntos. Pero desde el inicio del mes de noviembre la situación comenzó a cambiar de manera muy significativa.Según los principales modelos de mediano y largo plazo citados por De Benedictis, “se observa una marcada tendencia de lluvias inferiores a los niveles normales para el trimestre diciembre, enero y febrero y en particular para el mes de, especialmente sobre la región del litoral y la porción norte de la provincia de Buenos Aires”.Esta situación se afianzaría a lo largo de todo el mes “en la región del Litoral en particular (incluida”. Asimismo, se prevé que “zonas como La Pampa y la región cuyana, junto con la zona del NOA muestren una tendencia de lluvias superiores a los parámetros normales”.Mientras tanto, “las marcas térmicas, se presentarían con registros que en el promedio mensual se mantendrían levemente inferiores a lo normal especialmente sobre la franja norte del país, donde se observaría la mayor diferencia con los niveles medios. Esta característica podría estar especialmente influenciada por los registros mínimos diarios, ya que la amplitud térmica seguirá siendo uno de los factores más notables a lo largo del mes de diciembre”.