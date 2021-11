Nene asesinado en La Pampa: atacaron la comisaría y quemaron patrulleros

Sociedad Detenida por matar al hijo de su pareja no ocultaba su fastidio con el pequeño

En medio de disturbios que culminaron con la quema de dos patrulleros, un grupo de vecinos se movilizó este domingo a la comisaría donde están detenidas la madre de Lucio Dupuy, el niño de cinco años asesinado en La Pampa, y su pareja. Magdalena Espósito Valenti, de 24 años, y su novia, Abigail Páez, de 27, están acusadas del asesinato del nene.El diario La Arena dijo que son dos los patrulleros incendiados durante los disturbios. Además los manifestantes realizaron pintadas con aerosol y se rompieron algunos vidrios de la comisaría por las pedradas.La policía disparó balas de goma para tratar de dispersar a los manifestantes, reportó el periódico. El Diario Textual reportó que un tercer vehículo particular fue incendiado y afirmó que pasadas las 23.00 ambas acusadas fueron trasladadas del lugar.El jefe de la Unidad Regional I, Guillermo Torres, dijo que en los incidentes “hubo vándalos que aprovecharon para hacer saqueos y desmanes” en la zona.Tras los disturbios, familiares del niño asesinado dijeron que la marcha oficial para pedir justicia se había convocado en la plaza San Martín de la capital pampeana y precisaron que se realizó de manera pacífica. Las personas que generaron los disturbios en la comisaría sexta serían externas a la familia Dupuy y se habrían “infiltrado” en la manifestación, dijo La Arena.Lucio Dupuy murió el sábado tras ser trasladado de urgencia por su madre al hospital en medio de fuertes convulsiones. El niño falleció poco después y, tras la autopsia, los médicos determinaron que su deceso se produjo a causa de politraumatismos que habrían sido causados por una golpiza.Magdalena Espósito Valenti está acusada de homicidio calificado por el vínculo, que prevé una pena de cadena perpetua. Páez está señalada por homicidio simple, y de ser hallada culpable podría ser sentenciada a entre 8 a 25 años de prisión.El padre de Lucio participó ayer de la marcha en General Pico para pedir justicia. Estuvo junto al abuelo del pequeño, el tío y otros familiares. “Quiero agradecerles a todos porque esto nos da un poco de fuerza. Pedimos que se haga justicia, que paguen lo que tengan que pagar porque a mi hijo no me lo devuelve nadie, que se pudran en la cárcel”, pidió.