“A seguir luchando y trabajando”, destacó director de frigorífico incendiado

Soychú, el día después.



El Director del Frigorífico de Aves Soychú, Edgardo Denoni, cito a sus empleados en el estacionamiento de la planta, y les aseguro que van a salir adelante.



Una gran conmoción generó en Gualeguay el devastador incendio que este viernes afectó al frigorífico avícola Soychú de esa localidad. Tras las arduas tareas para sofocar las llamas, ahora resta determinar “cómo se va a seguir con las fuentes de trabajo”.El director del frigorífico de aves “Soychú”, Edgardo Denoni, citó a sus empleados en el estacionamiento de la planta para garantizarles las fuentes de trabajo. “Una vez que se recomponga veremos progresivamente cómo restablecemos el normal funcionamiento de la planta”, les dijo a los trabajadores.En la oportunidad, agradeció a todos los operarios, los colaboradores externos, a las dotaciones de bomberos y a los vecinos que manifestaron su preocupación. “A seguir luchando y trabajando. No queda otra”, sentenció.“Hoy sabemos cómo comenzó esto, pero no cómo va a terminar”, reconoció Díaz al lamentar que “prácticamente se prendió fuego el frigorífico entero. Según lo que explicó el sindicalista, resta evaluar cuál será la situación de los trabajadores que dependen del frigorífico y demás personal terciarizado de la empresa.Y finalizó: “No sabemos cómo va a terminar esto, qué tiempo va a llevar, qué decisiones van a tomar de acá en adelante los empresarios; no hemos podido estar reunidos con ellos y seguramente a medida que vayan pasando los días vamos a ir tenido un panorama más claro por su parte, pero no sabría decir de aquí en adelante qué es lo que van a hacer con el frigorífico”. “Estamos preocupados por la fuente de trabajo, pero quiero llevarles tranquilidad a los trabajadores que estamos trabajando codo a codo con los directivos de la empresa tratando de ver a medida que vaya pasando el tiempo qué va ir sucediendo y lo vamos a ir informando", cerró.