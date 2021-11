Frigorífico: “Es una catástrofe, queda a los trabajadores gran incertidumbre”

Un incendio de grandes dimensiones se desató este viernes por la mañana (minutos antes de las 11), en el frigorífico avícola Soychú de Gualeguay. El fuego se habría iniciado cuando trabajadores, estaban soldando en un sector de enfriado, y una chispa tomó contacto con grasa de ave. Tras vaciar tres extinguidores para sofocar el principio de incendio, el fuego se comenzó a propagar rápidamente entre la cámara de frío y el área de empaquetado, donde hay gran cantidad de material inflamable.



“Para Gualeguay es una jornada de luto”, expresó el jefe Departamental de la Policía de Gualeguay, comisario Milton Taulada y confirmó que “logramos levantar el alerta y la evacuación” por lo cual, los vecinos de las inmediaciones ya pueden regresar a sus viviendas. “La destrucción del frigorífico es casi total” Aníbal Brugna, integrante del Sindicato de la Carne , en diálogo con Elonce TV aseveró que “siguen trabajando los bomberos, está controlado el incendio, pero la destrucción del frigorífico es casi total. Por suerte no tenemos que lamentar víctimas, por suerte los trabajadores no sufrieron ningún tipo de lesión”.



En el momento que comenzó el fuego “había 350 trabajadores, en un turno. Por suerte se pudo evacuar al personal y no sufrieron heridas”, destacó.



“Es una catástrofe lo que está ocurriendo, es la empresa más importante de Gualeguay, es una de las empresas más importantes del país. Hoy lo que queda a los trabajadores es una gran incertidumbre”, afirmó. “1000 trabajadores se desempeñan de forma directa”

La firma tiene unos 1000 trabajadores de forma directa, detalló Brugna. Son empleados distribuidos “entre planta de incubación, planta de alimento, de faena (que es la que se quemó), granja y transporte”, sumado a quiénes están ligados a la empresa en forma indirecta.

Dijo que el Sindicato de la Carne “está en contacto permanente” con la empresa.



Adelantó que la faena que se iba a realizar en Gualeguay, producto del lamentable hecho, “entre este sábado y el lunes se hará en el frigorífico de Salto (provincia de Buenos Aires). Acotó que a fin de año “la capacidad de los frigoríficos “está al máximo” y que “se trabaja las 24 horas”.

Estimó que hay “un 80 % de la empresa destruida” tras el incendio. Elonce.com.