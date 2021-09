Temporal: un árbol cayó sobre su auto y estuvo atrapado más de dos horas

Pasadas las tres de la madrugada, un fuerte temporal de granizo y viento se desató en localidades de Santo Tomé y San Carlos Norte, en el centro de la provincia.Granizo de gran tamaño es el que cayó, en algunos sectores casi en seco según manifestaron los vecinos, que se sorprendieron en la madrugada.Hasta el momento no hubo reportes de daños de grandes magnitudes en ambas localidades de los departamentos La Capital y Las Colonias, respectivamente.Durante la madrugada de este lunes, cayeron piedras en la zona sur de Santo Tomé. Ante esta situación, un hombre intentó mover el auto y ponerlo debajo de un árbol frondoso para cubrirlos las piedras, con tanta mala suerte que este ejemplar se cayó sobre el vehículo y lo dejo atrapado en el mismo.Luego de esta situación, los bomberos y el 107 trabajaron durante dos horas y media para sacar al hombre de 46 años.Carlos Ramos, suegro del herido, sostuvo por LT10 que “por milímetros no lo mató porque es un árbol muy grande. Mi yerno entró consciente al Cullen y apariencia no pasó nada grave”.Se pudo constatar que el viento también generó destrozos en algunos toldos de negocios.