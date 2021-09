Fiestas: empresarios de Santa Fe propone que se baile en “burbujas en la pista”

Salones

La semana pasada, representantes de la Cámara de Eventos de Rosario se reunieron con autoridades provinciales y les presentaron su iniciativa de “baile en burbujas”. La idea es realizar una prueba piloto en los próximos días y la modalidad sería un lunch con ocho personas por mesa, las cuales pueden pararse y bailar, pero en el lugar y sin interactuar con los invitados de otras mesas.En Santa Fe, el sector no está de acuerdo con esa propuesta. Juan Carlos Chemes, empresario de salones de fiestas, la calificó como “más de lo mismo” y avizoró que no dará resultado.“Es imposible que se haga un cumpleaños de 15, un casamiento o una despedida de año sin baile”, sentenció. Por ello, los referentes de la capital santafesina impulsan que “las burbujas del baile sean en la pista y en tandas chicas, de 30 minutos”.“Tenemos que arrancar sí o sí de alguna forma, porque ya no se aguanta más esta situación y nuestros clientes lo que nos están pidiendo es que peleemos por el tema del baile”, comentó.Chemes señaló que en materia económica, el sector “no solamente perdió el 2020, sino que en 2021, con el ‘modo bar’, no se hizo absolutamente nada”. Pero lo más grave, dijo, es que además “ya se perdió el 2022”: “las ventas nuestras siempre son a largo plazo. Cuando alguien sale a buscar un salón para un cumpleaños de 15 o un casamiento sale con un año de anticipación y nosotros en 2021 no dimos presupuesto. Entonces nuestra situación no es como la de cualquier comercio. Es como que tenemos de empezar de cero para volver a hacer la cadena”, explicó.De todas formas, se manifestó “entusiasmado”. “Vemos que la situación tiende a mejorar bastante. Estamos llegando al final de nuestra agonía”, confió. Fuente: LT10