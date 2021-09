Video: Extraño comportamiento de un caballo que persigue y mata a una oveja

Ayer encontramos una borrega sin vida y no entendíamos que había pasado. Si no lo veo, no lo creo. pic.twitter.com/vjJviTps0o — Natt (@NatiMiraballes) August 28, 2021

Una productora rural uruguaya dio a conocer un video que muestra el momento en el que un caballo persigue y ataca a una oveja hasta matarla. "Ayer encontramos una borrega sin vida y no entendíamos que había pasado. Si no lo veo, no lo creo", escribió Nati Miraballes."El caballo no es un animal agresivo en su naturaleza, es un animal de huida. Por eso han evolucionado para tener extremidades más largas y ser más rápidos, porque su esencia es correr, no son animales de ataque", explicó Mariano Caferatta, entrenador de caballos dedicado a la doma racional, radicado en San Carlos Centro, en la provincia de Santa Fe.El entrenador aclaró que se puede llegar a ver este tipo de comportamiento en caballos domésticos cuando hay escasez de recursos y en espacios reducidos. Por ejemplo, muchos caballos con un solo bebedero, o varios comiendo de un mismo rollo de alfalfa, donde primero comen los dominantes y luego los demás. "Pero por lo que se ve en el video no sería el caso", señaló."El caballo tiene como objetivo principal sobrevivir. Toda su conducta tiende a este objetivo; mantenerse vivos. Por eso viven en manadas, y tratan de evitar dolores o cualquier daño o riesgo que los pueda afectar. Por eso como primer recurso tienen la huida y si no pueden recién recurren a la conducta agresiva", destacó.Caferatta aclaró que no se puede juzgar el comportamiento del caballo solo por el video, y hay que conocer su historia: "cuál es la información que tenía en su cabeza que desató esta conducta" y ejemplificó: "Yo voy a caballo por la ruta. De pronto un auto se sale del camino y cuando ve que me va a atropellar toca bocina y nos choca. El caballo sobrevive, pero queda marcado por esa situación de estrés. Ahora cada vez que escuche una bocina es probable que se altere muchísimo, porque asocia ese ruido al accidente, algo similar a lo que les pasa a los humanos.Conociendo la conducta por asociación de los equinos el domador aventuró una hipótesis de lo que pudo haber ocurrido con este caballo en particular. "Quizás el peón o quien maneje ese caballo es el que arrea las ovejas y cada vez que las va a juntar agarra el rebenque y le pega al caballo para que reaccione más rápido. Entonces el caballo asocia oveja con rebenque. Cuando no están las ovejas el caballo está tranquilo y no pasa nada, pero cuando aparecen le pegan entonces pudo haber hecho esa asociación".Consultado sobre qué medidas tomaría ante un hecho como este, el entrenador indicó que el primer paso sería alejar al caballo del resto de los animales. "Si ya paso una vez lo más probable es que vuelva a pasar. Así que aislar al caballo sería una primera medida de precaución, pero no es una medida de solución"."Después hay que conocer la causa y trabajar directamente sobre eso. Volviendo al anterior ejemplo, si salgo a la ruta con el caballo y el caballo no escucha ninguna bocina, yo voy a pensar que el animal ya está bien, pero no lo enfrentaste al problema. Si pones al caballo con los perros o con las vacas, capaz no pasa nada, pero en el momento en que se encuentre con las ovejas, puede atacar de nuevo", añadió.La clave, está en generar un nuevo "patrón neuronal". Generar esta vez una asociación positiva para que la oveja, en este caso, signifique algo placentero. "Así cada vez que pongas al caballo cerca de la oveja tendrás que darle una zanahoria, por ejemplo, para darle un refuerzo positivo", graficó Caferatta. (Campo Litoral)