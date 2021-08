Se registró la segunda muerte por la variante Delta en Córdoba

Cadena 3

La mujer que estaba internada en grave estado con la variante Delta de coronavirus falleció este lunes al mediodía, por lo que ya son dos las víctimas fatales con esa cepa en Córdoba.Miguel Díaz, director médico del Hospital Rawson, donde la mujer estaba internada recordó que la misma “no estaba vacunada y tenía comorbilidades”.El "paciente cero" de la variante Delta de coronavirus en Córdoba había muerto el domingo a la madrugada, luego de haber estado varios días internado de gravedad por su cuadro.Son los primeros dos decesos en el país con esta variante del coronavirus.El hombre tenía 62 años, era oriundo de Perú y estaba imputado por no haber respetado el aislamiento en su llegada a Córdoba desde Lima el 29 de julio.Sufría una neumonía bilateral a causa del coronavirus y falleció cerca de las 2 de la madrugada por una arritmia cardíaca de la que no se pudo recuperar.Desde el nosocomio habían señalado aque la neumonía bilateral que sufría desencadenó la arritmia fatal."El hombre tuvo una neumonía bilateral grave y que su pronóstico siempre fue reservado, pero que había estabilizado su parte pulmonar en los últimos días", señaló Díaz.En su arribo a la ciudad de Córdoba, el hombre habría concurrido a un restaurante con su familia y a centros de compra durante el período en que debía estar aislado.La Unidad Fiscal de Emergencia (UFES) investiga la causa que lo tenía como imputado a él y tiene a otras cuatro personas que, a sabiendas de que el hombre portaba el virus, habrían compartido encuentros.En todos los casos están acusados por violar los artículos 202 y 205 del Código Penal, que establece penas de entre 3 y 15 años de prisión por realizar acciones que propagan la enfermedad viral.El Ministerio de Salud de Córdoba notificó que en las últimas 24 horas se conoció un nuevo caso de contagio de coronavirus con la variante Delta, con lo que suman 60 los infectados desde la confirmación del denominado caso cero de esta mutación en la provincia.El informe oficial indica que el contagio recientemente registrado está vinculado a un contacto estrecho de otra persona que volvió de viaje desde el exterior, y que se encuentra realizando el debido aislamiento.La ministra de Salud nacional, Carla Vizzotti, puntualizó que en Córdoba y en la Ciudad de Buenos Aires hay algunos casos que no tienen relación entre ellos y precisó que esto es “sobre todo en el caso de Córdoba, que no habían encontrado nexo con viajero”, que fue el caso cero y que falleció este fin de semana.“No es todavía predominante pero ya está cerquita de ser comunitaria”, dijo sobre la variante Delta.