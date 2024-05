Ofrecen recompensa por perro perdido, pero sólo reciben llamados de oportunistas

??@telenocheRos | ??Doble calvario: Delincuentes llaman a los dueños de "Chucky", un perro que es buscado intensamente por sus seres queridos, para extorsionarlos y cobrar la recompensa. pic.twitter.com/DUJ7WeIdCX — elTresTV (@elTresTV) May 3, 2024

Una familia de Pérez, Santa Fe, atraviesa por estos días un doble calvario ya que además de encontrarse en plena búsqueda de su perro perdido hace casi un mes, debe soportar llamados con datos falsos e intentos de estafa para cobrar dinero.Chucky es un macho adulto, raza cane corso o mastín italiano, de 76 kilos, color negro atigrado con marrón, cola cortada, hocico y barbilla canosa, orejas grandes caídas y es “súper bueno”. Así lo describen sus dueños en medio del sufrimiento por no verlo.Gabriela contó que su mascota se escapó de su casa el 5 de abril. “A las dos horas estaba en ruta 14 y Belgrano, por el callejón entrando a Cabín 9. Es la única certeza que tenemos. Luego nos dijeron que estaba en un lado o en otro pero nunca hubo una foto”, relató.“Somos miles de personas buscándolo, es enorme, no puede ser que no lo veamos, no sabemos más donde buscarlo. Estamos seguros que está retenido en algún lado. Y no sabemos si la persona que lo tiene sabe cuánto lo buscamos y lo extrañamos”, expresó la mujer, acompañada de numerosos familiares y vecinos que ayudan en la búsqueda.Gabriela pide “por favor que si alguien lo tiene, lo devuelva” y asegura: “No queremos problema, sólo que vuelva a casa, es un perro adulto y está enfermo, toma medicación para el corazón. Si alguien sabe de alguna persona que tiene un perro nuevo con estas características, que nos llamen, nos escriban, nadie lo va a saber, sólo queremos que él vuelva”.En ese sentido, señaló que están sufriendo llamadas con aprietes o intentos de estafa de parte de oportunistas que brindan datos confusos del perro y piden dinero pero se niegan a dar pruebas de que lo tienen.“Algunos me llaman, me extorsionan, tenemos miedo. Nosotros pusimos recompensa pero va a ser entregada al momento en que lo tengamos a él”, dijo en relación a Chucky.En una de esas llamadas, un hombre le asegura a Gabriela que alguien le vendió su mascota por 15 mil pesos y que pretende “recuperar” al menos ese importe para devolverla y no llevarla “al campo”Como la familia, razonablemente, no avanza ninguna conversación sin recibir al menos imágenes que prueben la tenencia de Chucky, el citado estafador bajó de golpe sus pretensiones a una transferencia de 3 mil pesos para mandar entonces alguna supuesta foto. Los teléfonos de contacto son: 156-748-754 / 153-585-267. (Rosario 3)