Esperanzador: joven baleado en asalto a corralón evoluciona en forma “estable"

el jefe de la Terapia Intensiva del Hospital San Martín, Guillermo Grieve.

Continúa internado en la terapia Intensiva del Hospital San Martín.“Dentro de todo lo que se ha hecho, cirugía, recirugía, el plan antibiótico terápico y el sostenimiento a través de drogas y a través de la asistencia mecánica.”, aseguró aAl ser consultado dijo que la familiaque esté cerca del paciente, que puedan estar con él y nos van a ayudar también en esta parte que comienza mañana que es progresivamente el destete del respirador, que quizá si todo evoluciona bien podrá ser en 24 o 48 horas”.FerreyraSe hace el cultivo yd e acuerdo a estos se hace el tratamiento antibiótico, primero empírico y después dirigido. O sea, es natural que cuando ocurren estos eventos, si hay una parte de secreciones que contiene bacterias, haya zonas con compromiso infeccioso, para lo cual se realiza tratamiento antibiótico”, indicó además el profesional de salud., lo que nos permitiría si todo está estable esta noche, mañana a la mañana comenzar esta nueva etapa” en el tratamiento.Si bien Ferreyra está estable, el doctor Grieve, porque el banco de sangre sostiene todas las patologías agudas que puedan llegar a ocurrir y que necesiten de urgencia. Si no lo tenemos de urgencia, no lo podemos hacer, no sólo para Ferreyra sino también para todos los pacientes”.