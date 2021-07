Dalotto, la paranaense que realiza seguimiento Covid de Argentina en los JJ. OO.

Video: Silvia Dalotto, la paranaense que realiza el seguimiento de coronavirus a la delegacion argentina en

Silvia Dalotto, nació en Paraná y hoy en día se encuentra en Tokio cumpliendo un rol fundamental: es la Oficial de Enlace Covid de la delegación argentina.La ex nadadora, campeona del mundo e integrante del Comité Olímpico Argentino, dialogó consobre su labor en los Juegos Olímpicos y mostró la Villa Olímpica.“Mi trabajo tiene que ver con la tarea administrativa, de seguimiento y control de la delegación argentina. Hubo mucha tarea en la previa a los Juegos Olímpicos. En Tokio, realizamos controles diarios de PCR de saliva más la carga diaria de salud en una aplicación. Todavía estamos esperando que termine de llegar la delegación, pero ya estamos organizando los regresos, porque hay que preparar los turnos y papeles que requiere la Argentina”, explicó.Ante la posibilidad de que un deportista presente síntomas, Dalotto indicó que “primero llamo a la persona para ver si realmente está mal o si fue un error de tipeo (cada deportista y parte de la delegación, carga en la aplicación su estado de salud)”. En tanto, los resultados de los PCR de saliva “me llegan a mí. Hay dos alertas: dudoso o positivo. En ambos casos tengo que aislarlo a esa persona y a sus contactos estrechos. Aviso al comité organizador y entra en vigencia el sistema sanitario japonés. Hay un segundo control y si da positivo, es inmediatamente aislado”.En tanto, sobre la Villa Olímpica comentó que “es una ciudad cerrada para 15.000 personas. Es muy compacta y la delegación argentina está muy bien ubicada. Los equipos duermen y comen, no entrenan ni compiten. Los deportistas solo pueden ir de la villa a su zona de competición o entrenamiento. En el celular todos tenemos una aplicación con un GPS que, si detecta que te desviaste de tu recorrido autorizado, salta las alertas en el gobierno de Japón”. En caso de no cumplir esa medida, “sos penalizado, te pueden retirar la acreditación y revocar el estado de permanecía en Japón y mandarte a tu país. También hay sanciones económicas”.Sobre los jugadores, comentó que “los veo bien, tranquilos. Hay mucha conciencia, porque les costó llegar hasta acá y en un descuido puede cambiar todo. Quieren competir ya para evitar cualquier situación riesgosa”.