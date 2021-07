Cómo combatir la astenia, el síntoma que padecen pacientes recuperados de Covid

No debe confundirse con la fatiga que se produce normalmente después de un esfuerzo físico o mental o la falsa de sueño por alguna preocupación porque esta fatiga se va con el descanso”, explicó ala nutricionista Elvira Marcó al remarcar queLa nutricionista indicó que. “Se manifiesta durante la tarde. Los pacientes no tienen ganas de comer, lo que comen les cae mal, y se disfraza como una depresión, pero es una debilidad generalizada”, detalló al respecto.En ese sentido, la especialista recomendó consumir una serie de alimentos que ayudar a prevenir y combatir la asténica, “porque si incorporamos menos nutrientes de los necesarios, solo agravamos la situación”, alertó.Al hacer hincapié en una dieta natural y sana, Marcó instó a ingerirpor el aporte de fibra y antioxidantes, en desmedro de las harinas blancas, es decir, los cereales con cáscara”.“Laes muy nutritiva, energizante y aporta mucho hierro y magnesio, que son minerales energizantes”, agregó.Instó además a consumir “por su alto poder depurativo, especialmente los kiwis, cítricos y zanahorias por ser ricos en vitamina C, carotenos y potasio”.Y sumó el “aporte de, un alimento muy rico en antioxidantes y triptófano, un aminoácido precursor de la serotonina -la hormona del bienestar”. “El polen es un suplemento que se consigue en las dietéticas y sirve para espolvorear ensaladas o cualquier preparación”, aclaró.“Elnegro tiene teobromina, una sustancia estimulante que nos mejora la sensación de bienestar”, recomendó Marcó.La nutricionista hizo hincapié en “seguir las pautas de una dieta mediterránea con cinco comidas al día, que sean livianas y ligeras”. “No hay que comer pesado, porque eso agravará los síntomas de cansancio”, instó al aclarar que “los alimentos a consumir deben ser de fácil digestión para ayudar a salir de esta situación crónica”.Instó, además a realizarEn la oportunidad, Marcó recomendó la preparación de un licuado energético de polen y nueces para incorporar en cualquier momento del día por su versatilidad.