El “romance” entre Nahir y Caudana: “Están decidiendo tener un futuro juntos”

La relación sentimental

El primer cruce de miradas y las fotos

Amoroso posteo

Tras las fotos que trascendieron en la víspera, el abogado Augusto Laferriere, reveló detalles de la relación que une a su cliente, Matías Caudana, con la joven Nahir Galarza.que intervino “en la causa federal en la cual fue el único absuelto. Allí cesó mi intervención, pero fue a casación donde lo condenaron, pero con una pena condicional, por lo que se encuentra en libertad”.En este momento “intervengo en causas provinciales que tiene abiertas, en las cuales la Fiscalía no ha podido acreditar mérito para que se remita la cauda a juicio. Se trata de tres causas: una por narcomenudeo, otra por abuso de armas y la restante por un robo con arma de fuego. Entendemos que en ninguna de las tres hay méritos suficientes, por lo cual se encuentra imputado, pero con plena libertad. Su situación es como la de cualquier persona”.El profesional recordó que “la relación con Nahir es de larga data. Comenzó como una amistad. Cuando estaba detenido, aproximadamente en 2018, se solicitó acercamiento intracarcelario. El tribunal se lo otorgó y luego, como a los pocos días él logró la absolución, recuperó la libertad y no lo necesitó”.“Ahí surgió la relación que se mantuvo en el tiempo y yo me entero ahora de que se ha profundizado la buena relación de amistad. Parece que tiene más ribetes de amor y de un romance, lo cual me parece lo más razonable entre dos personas mayores y que están decidiendo tener un futuro juntos”, manifestó Laferriere.El abogado ratificó que la relación empezó cuando Caudana le realizaba visitas a su abuela en la cárcel. “Antes no se conocían. A ella justo la trasladaron a Paraná y, según he podido tomar noticias, cuando Nahir se hizo estudios y asistió al centro de salud que hay en el penal se han cruzado mirada, iniciando, en principio una relación de amistad”.Respecto a las fotos, “las que me mostraron son de otra época. Parecen más de verano. Debe haber sido una salida de salud que ella ha tenido por un control de rutina. Seguramente él la ha estado esperando”.Ayer se conoció un posteo en las redes sociales que menciona a Nahir Galarza y muestra fotos junto a Matías Caudana, quien estuvo más de dos años preso, acusado de integrar una banda narco liderada por su padre, Elbio Gonzalo Caudana. Por esa causa, recuperó la libertad tras ser el único absuelto en un juicio que tuvo 21 condenas, incluyendo la de su padre.El joven manifestó en la red social Facebook: “Te amo mi amor, sos la más hermosa, a tu lado quiero estar y acompañarte siempre. Sos una persona maravillosa, encantadora, simpática, tan buenita que me haces sentir cosas lindas todos los días”, expresó Caudana en un posteo en el que etiquetó a Nahir Galarza Kroh, pudo conocerLa publicación en la red social, cuenta una serie de fotos junto a la joven condenada por asesinar a Fernando Pastorizzo en Gualeguaychú y que cumple la pena en la Unidad Penal de Mujeres de Paraná.“Nadie puede hablar de lo que no conoce, ni juzgarte, porque yo que te conozco. Sé la clase de persona que sos. Te amo mucho”, concluye el posteo que agrega un corazón antes de etiquetar a Nahir.