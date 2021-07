Subastarán objetos de Maradona para pagar "deudas de meses"

La muerte de Diego Maradona todavía conmueve a Argentina. Mucho más en los últimos días, porque se cumplieron 35 años de la victoria de la Selección Argentina liderada por el 10, que venció en la final de la Copa del Mundo de México 1986 a Alemania y se consagró campeona.



Mientras tanto, sus familiares se ocupan de ir a fondo en la causa por su fallecimiento y también de la división de bienes. En ese sentido, Verónica Ojeda, la ex del futbolista y mamá de Dieguito Fernando, confesó en un móvil con LAM que las deudas se multiplicaron en los últimos meses y por eso, todos los herederos decidieron deshacerse de varios objetos e inmuebles del 10.



“Hay deudas de meses antes del fallecimiento de Diego, ¿me explico? Un montón de cosas, gastos diarios, bauleras… primero tuvo que pagarlos Dalma, después Gianinna, después Jana, después Junior. Nos tenemos que repartir las cosas que dejó de pagar Morla cuando Diego estaba con vida”, explicó Ojeda, sobre los pagos que tuvieron que realizar las hijas de Diego y, de paso, tirándole un palazo al abogado Matías Morla, quien era el apoderado de Maradona.



Cuando Mariana Brey le preguntó a Ojeda: “¿Las cosas de Maradona se pueden vender?, ¿tienen que esperar a que se realice la sucesión?”, ella respondió: “Estamos viendo a ver si podemos hacer la subasta, así podemos pagar un montón de deudas que le quedaron a Diego. La casa de Mar del Plata y un montón de cosas más. Nosotros no damos abasto de pagar todo, no nos queda otra alternativa”.



En ese sentido, además de la casa de Mar del Plata y otros inmuebles en Capital Federal, también venderían otra propiedad en la zona norte de la provincia de Buenos Aires. Por otra parte, Dalma y Gianinna quieren poner a la venta el último auto de su padre: un BMW negro que fue publicado en las redes sociales de Maradona y que ellas creen que podría ser codiciado por los fans del ex técnico de la Selección y por coleccionistas de Europa o Dubai.



En tanto, Ojeda aclaró que por el momento no entraron en negociación todos los objetos que se encontraban en un container y que habían llegado desde Dubai: “Nos costó bastante ponernos de acuerdo. Pero lo organizamos todo con Dalma, Gianinna y Jana. Finalmente, se pudo hacer. A muchos no nos gusta desprendernos de cosas que fueron de Diego, pero no queda otro camino. Cuesta hacerlo, es obvio que va a costar. Pero, lamentablemente, no nos queda otra alternativa, a todos los hijos les va a costar”.



Por otra parte, Ángel de Brito quiso saber cómo está Dieguito Fernando, el hijo de Maradona y Ojeda. Y ella afirmó: “Bien, gracias a Dios volvieron las clases presenciales en el colegio. Estaba muy feliz de volver a las clases, era el primero en la fila”. En cuanto a si nota la ausencia de su papá, Verónica dijo sobre Dieguito: “Se pudo un poco triste el domingo del Día del Padre, pero después se puso bien y me dijo que su papá está en el cielo cuidándolo”.



En cuanto a la relación entre Dieguito y sus hermanas, Ojeda contó que Gianinna quiso verlo en los últimos días, específicamente el Día del Padre, pero que no pudieron concretar el encuentro. Me llamó Gianinna para el Día del Padre puntualmente, pero no se vieron a causa mía porque yo quería ir a verlo a mi papá y quería que él viera a su abuelo, y después nos fuimos al campo a pasarla también con Mario”, explicó.



Sobre eso, completó: “Ella me dijo que estaba presente ‘para lo que necesite’, y lo mismo Jana Maradona. Cuando empezaron las clases, Jana me dijo que lo ayudaba con lo que necesite Dieguito en la escuela. De Diego Junior no supe más nada. Ni siquiera tengo su número de teléfono”.