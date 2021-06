Bola de fuego que iluminó el cielo se vio desde varias localidades entrerrianas

Vecinos de varias ciudades entrerrianas alertaron sobre un "fenómeno extraño que pudieron observar en el cielo", este sábado, aproximadamente a las 17.



Esa fue la impresión que se llevaron algunos paranaenses este sábado a la tarde al ver precipitarse una especie de meteorito o bólido incandescente con una cola fugaz que se perdió hacia el este.De acuerdo a lo indicado aUno de los testigos del hecho, que logró captar con su cámara el momento preciso, destacó aque lo observó a las 17:34 de este sábado. Acotó además que "no sintió ningún sonido".Entambién dieron cuenta de los mensajes que recibieron desde distintos puntos de la región:"Entambién lo vimos. El cielo estaba celeste sin nubes cuando de pronto a simple vista lo que se observa en la foto. Fue hermoso. No sabíamos qué era"."Desdese vio también el destello de luz"."Lo vimos desde, minutos antes de las 17 hs"."Enmi nieta vio una luz brillante. Veníamos de caminar de la Costanera"."Lo vi en. No sentí zumbido porque estaba en el parque y andaban autos. Fue a las 16:30"."Desdetambién se vio. Impresionante!!!""En Rincón de, Entre Ríos, también se oyó un gran estruendo""Lo vi desde, aproximadamente a las 16:30, sobre el río""Desdelo vi de casualidad, estaba de caminata y se vio clarito pero no escuché ninguna explosión solo lo visualice""Yo lo ví desde mi patio en, se dirigía hacia el suroeste, me sorprendió la imagen plateada con cola que recorría el cielo de norte a sur desde el punto oeste".

Si no alcanza a tocar la superficie terrestre suele tratarse de uno de los tantos bólidos que pasan

?Bólido ? visto sobre Rosario a las 16:44:53 en dirección SurEste, captado por la cámara de vigilancia meteorológica "Charlie" ubicada en la zona norte de la ciudad ?

, varios habitantes de Rosario, también pudieron observar este hecho y analizado por especialistas, indicaron que se pudo haber tratado de un bólido o el meteorito que tenía previsto pasar este domingo entre la Tierra y la Luna."Muchas veces se lo asocia a un meteorito, pero si no alcanza a tocar la superficie terrestre suele tratarse de uno de los tantos bólidos que pasan", explicó el astrónomo Conrado Kurtz.