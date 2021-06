Liberaron una ejemplar de carpincho que una familia tenía como mascota

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que lidera Juan Cabandié reafirma su compromiso con la conservación y el bienestar de la fauna silvestre. En este sentido, alienta la entrega voluntaria de este tipo de animales, tal como sucedió con Tincha, una hembra de carpincho que ayer fue otorgada por una familia bonaerense que la tenía como mascota para que pudiera tener mejores condiciones de vida.La historia comenzó cuando las personas que cuidaban del animal, pese a haberse encariñado, consideraron que este no debía continuar en el ámbito doméstico por ser un ejemplar de la fauna silvestre. A raíz de ello, se pusieron en contacto con la Brigada de Control Ambiental (BCA) del Ministerio de Ambiente a fin de concretar la entrega voluntaria del carpincho (Hydrochoerus hydrochaeris), que es el más grande de los roedores, el de mayor peso y tamaño del mundo.De esta manera, el animal fue retirado del domicilio particular de la familia en Virrey del Pino, localidad del partido bonaerense de La Matanza, y trasladado por la BCA a Tekove Mymba, un santuario natural ubicado en la ciudad entrerriana de Colón pensado para que las especies que pasaron gran parte de su vida en situación de cautiverio continúen en un hábitat similar al de su bioma de origen. Ahora Tincha permanece en un corral de "pre suelta" de gran tamaño, y una vez finalizado el período de cuarentena será liberada de manera definitiva.A partir de lo ocurrido con Tincha, se recuerda a la población que los ejemplares de la fauna silvestre no deben ser mantenidos en domicilios particulares. A tales fines, se recuerda que el Ministerio de Ambiente nacional promueve la entrega voluntaria de este tipo de animales para que puedan tener una mejor calidad de vida.Ante cualquier duda o consulta, comunicarse con la BCA a través del correo electrónico brigada@ambiente.gob.ar