“Hubo festicholas y no se tomó la misma decisión judicial”, dijo Cosita Romero

El 9 de mayo de 2020, mientras regía en todo el país el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) por la pandemia del coronavirus, LuisRomero, fue al Puerto Nuevo de Paraná para ver si estaba allí su lancha ya que el día anterior se había registrado una fuerte tormenta. Estaba acompañado por Ernesto Fidel Romero y el músico Mariano Martínez Bader.En declaraciones aRomero se mostró en desacuerdo con el accionar de la Justicia Federal, dijo que no estaban haciendo nada malo y lamentó que no se tomen las mismas medidas con aquellos que realizan fiestas clandestinas o con los responsables de las quemas en las islas.Sobre quienes lo acompañaban al momento de haber sido detenidos por Prefectura, aclaró que “todos son excelentes personas, músicos reconocidos, yo también soy una persona reconocida y me he jugado muchísimo y en muchos momentos por mi amor hacia el río, sin embargo, tengo una causa federal”.“Acá prendieron fuego las islas, se hicieron festicholas, algunos con responsabilidad política y no veo que hayan tomado la misma decisión judicial. Sería vergonzoso que el Juzgado Federal me condene por esta situación y gastar horas de trabajo administrativo, de profesionales, de tinta en algo tan simple como lo que yo estaba haciendo en ese momento. No estaba haciendo nada raro”.Romero adelantó que, tras el rechazo a la apelación presentada, “vamos a apelar esta nueva decisión. Ya lo hicimos con anterioridad, pero tendremos que sumar otros datos que puedan servir para que cambien la decisión”.“Es injusto que suceda todo esto. Con anterioridad a la pandemia, nosotros salíamos con nuestras embarcaciones a apagar el fuego de la isla y nunca encontraron responsables. Yo simplemente fui a ver si estaba mi herramienta de trabajo en el lugar y sufro esta situación que me incomoda”, afirmó el reconocido baqueano, ambientalista y defensor de río, también integrante del proyecto Cuidadores de la Casa Común.Finalmente, adelantó que “desde distintas organizaciones vamos a hacer un pedido y un reclamo al Juzgado para que se tenga una decisión distinta a la que se ha tomado en esta instancia. No hemos hecho daño por ir a las tres de la tarde, cuando fuimos detenidos, a ver nuestras embarcaciones y verificar la medida del hidrómetro. Lamento lo que sucedió con Prefectura y la manera en que intervino conmigo, ellos me conocen, y es vergonzoso que la justicia gaste tanto tiempo y recursos en una persona que no tuvo la intención de comprometer a nadie ni hacer daño”.