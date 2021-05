Subió 700% la demanda de hisopados en hospital entrerriano y piden consciencia

Sillas e hisopados

Ante la creciente demanda de hisopados y las consultas que recibieron al publicar la fotografía de las sillas para realizar los hisopados al aire libre, el hospital San Blas de Nogoyá, aclaró cómo es la modalidad de trabajo y pidió la colaboración de la ciudadanía.Explicaron que “hubo un aumento de 1000% en las consultas respiratorias por Guardia, un 700% de hisopados, y un 75% de positividad de estos estudios en pocos días”, señalaron desde el nosocomio.Además, debido a la cantidad de personas, se decidió comenzar a realizar hisopados de PCR todos los días.“Ver 50 sillas al aire libre asusta, llama la atención a quien no conoce cómo funciona el sistema de salud. En la jornada de este jueves, se citaron un número récord de 46 personas para realizar estudios, pero los días anteriores fueron 16, 35 y 24. Es decir, llegamos a 121 hisopados en 120 horas”, resaltaron desde el hospital y agregaron: “la imagen muestra una realidad que no queríamos ver y esperamos que gran parte de la sociedad, tome conciencia y cuidemos la salud de todos los nogoyaenses”, subrayaron.En las últimas horas, impactaron las fotografías de las personas esperando que se le hagan los hisopados, a la intemperie y con bajas temperaturas. Al respecto, el hospital San Blas sostuvo que “las personas fueron convocadas como cada día y al ser tanta la cantidad, se decidió colocar sillas al aire libre, tal como lo establece el protocolo, con distanciamiento mínimo entre ellas y a las 19.30 horas como cada jornada”, señalaron.“Por la cantidad de personas y la nueva logística, se solicitó colaboración a Policía Departamental y el Gobierno de la ciudad, las cuales enviaron personal, se les informó como serian llamados dando prioridad a las personas mayores y se comenzó con la atención”, explicaron y agregaron que “se hicieron 46 hisopados en 50 minutos, con la tarea de seis trabajadores de salud. El 38% eran adolescentes menores de 21 años, el 60% eran menores de 60 años y el 2% eran adultos mayores, los cuales se hisopan en los autos si es necesario”.Asimismo, aclararon que “el hospital es el único lugar donde se realizarán los hisopados por una cuestión de bioseguridad y los mismos deben realizarse en el horario establecido de las 19.30 horas, porque las muestras tomadas son envidas dentro de las 18 horas al laboratorio provincial, que recibe las mismas todos los días por la mañana. Se prefiere al aire libre, porque no se sabe con exactitud quién esta contagiado y quién no”.El personal del hospital solicitó a la población, “tener empatía con su labor y no hacer reuniones sociales, ya que la situación no lo permite. Pedimos prevención, antes que nada”, señalaron.