La inflamación de encías puede agravar el cuadro de pacientes con coronavirus

el odontólogo especialista en periodoncia, Víctor Villarraza,

Consecuencias de la periodontitis

Un estudio científico publicado en los últimos días relaciona la salud bucal de las encías con las complicaciones a pacientes que cursan la enfermedad decoronavirus. Al respecto,informó aque “la inflamación crónica de las encías, tiene una repercusión a nivel sistémico y las personas que padecen esta enfermedad tienen más predisposición a sufrir complicaciones por coronavirus”.El odontólogo hizo referencia al estudio publicado hace unos días en la revista. El artículo es el resultado de cruzar los datos de la salud bucal,. “A través de un archivo de las historias clínicas digitalizadas de los pacientes pudieron tener clara la correlación entre la enfermedad periodontal (inflamación de encías) y el coronavirus”, observó Villarraza.El estudio se llevó a cabo en Qatar entre febrero y julio de 2020. El resultado de este trabajo observacional (se recogieron los datos de 568 enfermos) es que la letalidad entre quienes tenían una enfermedad en las encías avanzada es de 8,8 veces mayor a la del resto de la muestra; la de ingresar en una UCI, 3,5 veces más, y la de necesitar respiración asistida, 4,6, publicó el medio internacional“La enfermedad periodontal no se diagnostica tanto como se debería,”, dijo Villarraza. Además, agregó que la inflamación de encías, puede afectar a pacientes con problemas en el corazón, aumenta el riesgo de infartos, y embarazadas pueden tener partos prematuros.En sintonía con esto, sostuvo que “ está demostrando que las personas tienen más predisposición a padecer patologías sistémicas, o el empeoramiento de estas, si las encías están inflamadas. Los pacientes muchas veces no consultan porque no les duele, pero recomendamos que lo hagan así tienen una respuesta efectiva”.“El coronavirus nos puede llevar la vida, y los pacientes deben saber que el sangrado de encías no es algo normal”, concluyó.