"Todo indica que el accidente de Meoni fue por acumulación de agua en la ruta"

Foto: Así lo entendió Berni

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, dijo que "todo indica" que el accidente automovilístico en el que murió el ministro de Transporte, Mario Meoni, "se debió a la acumulación de agua" debido a la lluvia que se registraba en la ruta 7, a la altura de San Andrés de Giles.



Todo indica que fue un accidente por acumulación de agua en la ruta. Cuando se acumula esa pequeña capa de agua, hay un efecto 'acuaplaning', que se interpone entre la rueda del auto y el asfalto, y hace que el vehículo no tenga adherencia y pierda la trayectoria", afirmó Berni este sábado en diálogo con radio Mitre.



De todas meras, el funcionario bonaerense no descartó ninguna otra causa en el accidente: "No se puede descartar nada, hay que esperar otros resultados, pero lo más común de esperar es que haya sido por la acumulación de agua en ruta", destacó.



Más temprano, Berni había ofrecido sus condolencias por el fallecimiento de Meoni por medio de su cuenta de la red social Twitter.



"Gran pesar y consternación ante el inesperado fallecimiento del Ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni. Envío a su familia y amigos, todo mi acompañamiento y fuerza, en este duro momento", escribió Berni.