Colectivos sin ventanas, la propuesta de un infectólogo ante la “segunda ola”

El Gobierno de Alberto Fernández ultima detalles de cara a las nuevas restricciones que se oficializarán en las próximas horas, en el marco de la segunda ola de coronavirus. A través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), se anunciarán medidas que apuntarán a la circulación de personas, que afectará, entre otros, al transporte público. Sobre este punto, en las últimas horas un infectólogo tuvo una particular propuesta.Antonio Montero, director científico del Centro de Medicina Tropical y Enfermedades Infecciosas Emergentes de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, recomendó quitar las ventanas de los colectivos. Además, remarcó que son uno de los principales puntos de infección, a partir de la aglomeración de personas que suele generarse principalmente en horario pico.“En invierno la gente cierra las ventanas y es exactamente al revés lo que se debe hacer: si es necesario, hay que pasar frío. La solución es fácil: sáquenle un par de cristales a los colectivos y listo. Así ventilas a la fuerza. Lo peor que se puede hacer en una pandemia es estar encerrados”, explicó, en diálogo con el canal El Doce de Córdoba.Siguiendo con su argumento, advirtió que la circulación de aire es vital no solo en los colectivos, sino también en otros ámbitos, como pueden ser las escuelas. “Si un profesor da clases y está infectado, sin ventilación la mitad del curso se puede contagiar en dos horas. Si todo está cerrado no importa el distanciamiento”, aseguró.Su discurso coincide, en cierta medida, con lo manifestado por la ministra de Salud Carla Vizzotti, que este martes dio recomendaciones a la población en general en una conferencia de prensa. “Los ambientes tienen que estar ventilados de forma constante, aunque haga frío. Eso disminuye la transmisión”, manifestó.Esta inédita idea de Montero llega en un delicado momento a nivel sanitario. Entre otras variables, en el último mes se duplicó la tasa de positividad, es decir la cantidad de confirmados sobre los testeos realizados, en el Área Metropolitana de Buenos Aires. En promedio, el 33% de las pruebas que se hacen confirman la presencia de la enfermedad. La situación está provocando una saturación en las camas de terapia intensiva. De hecho, el intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, advirtió que la capacidad hospitalaria del municipio se encuentra al 100%.En ese contexto, el Ejecutivo publicará en las próximas horas un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) en el que se especificarán nuevas restricciones ante el aumento de casos de coronavirus en todo el país. Estará especialmente enfocado en reducir la circulación de personas y, según se adelantó, establecería, entre otras cuestiones, un “toque de queda nocturno” hasta las 6 para las regiones más afectadas. Respecto al transporte público, se esperan controles más rígidos en colectivos, trenes y subtes.