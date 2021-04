En Rosario proponen que multas por alcoholemia empiecen a partir de 0,3 gramos

El intendente Pablo Javkin remitió al Concejo un proyecto que prevé multas económicas a los conductores que sean detectados manejando con 0,3 gramos de alcohol en sangre (hoy el límite tolerable es 0,5), en un intento por destrabar el debate en la comisión de Obras Públicas, donde se analiza una iniciativa que impulsa la tolerancia cero. No obstante, deja en claro que si se detectan niveles por debajo del 0,3, no se le permitirá seguir conduciendo y se habilitará la posibilidad de que algún allegado lo haga. Las multas irán desde los 2.250 pesos hasta más de 33 mil , dependiendo los niveles detectados y también contempla test de alcoholemia para ciclistas. En este último caso, las multas para los infractores irán desde 1.125 a 9 mil pesos.



La iniciativa fue incluida en el Código de Convivencia que ingresó el lunes pasado al Concejo y tiene algunas diferencias con la que viene impulsando la aliada de Javkin en el Vasallo, María Eugenia Schmuck.



La más importante es la graduación alcohólica a partir de la cual se aplicarán sanciones monetarias: 0 en el caso de Schmuck y 0,3 en el de Javkin. Las fuentes consultadas indicaron que si bien los efectos que produce el alcohol en el organismo están relacionados con una multiplicidad de variables como sexo, peso y talla, entre otros, generalmente la ingesta de un vaso de cerveza ya estaría arrojando un nivel de alcoholemia de 0,3.



Más allá de esto, ambos proyectos abrazan la idea de la tolerancia cero de alcohol al volante, ya que si bien en uno no hay multas hasta determinada graduación, no se le permitirá al infractor seguir conduciendo.



En ascenso

La iniciativa del intendente especifica que cuando “la medición alcoholimétrica arroje resultado positivo que no supere los 0,2 gramo, el conductor no podrá continuar conduciendo, pero no se aplicará sanción de multa ni inhabilitación, sin perjuicio de lo que se deba abonar en concepto de gastos por acarreo y estadía, de corresponder”.



A partir de allí, las sanciones irán subiendo. De 0,3 gramo a 0,5 (límite máximo tolerable de acuerdo a la normativa vigente) se aplicarán multas de 50 a 150 UF, es decir desde 2.250 a 6.750 pesos (cada UF equivale al 50% del costo de un litro de nafta súper), inhabilitación accesoria de 15 a 30 días y la obligación de asistir a tareas formativas por una extensión no menor a 10 horas.



Cuando el índice de intoxicación alcohólica comprobada sea de 0,5 gramo a 0,75, la multa será de 6.750 a 13.500 pesos, inhabilitación accesoria de 30 a 45 días y la obligación de asistir a tareas formativas por una extensión no menor a 12 horas.



Superado el rango de 1,50 gramo, la multa irá de 27 mil a 33.750 pesos, inhabilitación accesoria de 6 meses a 1 año y la obligación de asistir a tareas formativas por una extensión no menor a 20 horas.



Ciclistas

La alcoholemia también abarcará a los ciclistas. Serán sancionados con multas de 1.125 a 9 mil pesos, pudiendo también el juez disponer la participación en cursos de Educación Vial.



El proyecto aclara que “se podrá disminuir el mínimo de las penas o dejar su cumplimiento en suspenso, atendiendo a la condición social del ciclista, cuando se acredite que la bicicleta ha sido usada con fines laborales”.



La idea es que este proyecto destrabe ahora el debate que se está dando en el seno de la comisión de Obras Públicas, donde ya expusieron varios especialistas y dejaron en claro que sancionar a partir de 0 gramo de alcohol en sangre es muy difícil porque los alcoholímetros tienen un margen de error y algunas patologías hasta pueden dar un aliento etílico que puede superar muy poco el cero.



Se espera que el debate se reactive a partir del martes próximo. (La Capital)