Picada mortal en Rosario: fiscales piden creación de la figura de homicidio vial

Los fiscales de la causa por la picada mortal en zona sur de Rosario que provocó la muerte de un hombre y su hijo de 8 años dijeron que existe un “desamparo legal” en este tipo de casos, ya que la figura de homicidio por dolo eventual con la que imputaron a los responsables no figura en el Código Penal. En ese sentido, pidieron que se avance sobre la creación de la figura de homicidio vial, que prevé una pena entre los 8 y los 25 años, para evitar que quienes maten al volante queden libres por la aplicación de condenas excarcelables. Existe un proyecto con esa propuesta en el Congreso nacional, que hasta el momento no fue tratado.“A nivel legal, los fiscales estamos desamparados en estos casos porque no contamos con un Código Penal que nos respalde y lo tenemos que hacer en base a jurisprudencia”, dijo Valeria Piazza Iglesias, una de las integrantes del Ministerio Público de la Acusación que lleva adelante la investigación contra Germán S. y Pablo M., los dos amigos que corrían carreras en la zona de Ayacucho y avenida Del Rosario antes de impactar al vehículo que llevaba a la familia Pizorno, y que terminó con dos muertos y un solo sobreviviente.En la actualidad, el Código Penal prevé la figura del homicidio culposo agravado, que tiene una pena mínima de tres años y una máxima de seis, por lo cual en los juicios con hechos de estas características se producen largas discusiones doctrinarias y técnicas. Si bien los fallos contra Juan Carlos Schmitt y Gastón Dlugovitsky (otros homicidas al volante condenados a nueve y ocho años) abrieron un camino, aún deben discutir en cada caso en particular la figura del dolo eventual.En octubre de 2020, el oficialismo a nivel nacional presentó un proyecto en la Cámara de Diputados para crear la figura de homicidio vial, que propone agravar las penas en el caso de muerte a causa de una picada de autos, con el objeto de que no puedan ser excarcelables. El proyecto establece penas de 8 a 25 años de prisión, igual que el homicidio intencional, y detalla que el delincuente vial quedará preso desde el primer momento de la investigación, como así también le recaerá la pena absoluta de inhabilitación para conducir. Lleva el nombre de Tahiel Contreras, quien tenía seis años cuando en septiembre del año pasado falleció víctima de una picada en la localidad de Laferrere, provincia de Buenos Aires.“Si se incorporara al Código Penal sería una tarea mucho más fácil para los fiscales, porque ya estaría legislado. El homicidio culposo agravado contempla en uno de sus incisos la culpa con representación, que tiene un análisis muy finito que lo separa del dolo eventual. Es de carácter doctrinario y hay un montón de cuestiones que se debaten en un juicio”, explicó la funcionaria judicial.En tanto, el fiscal Walter Jurado se refirió a los antecedentes en Rosario en los que se utilizó la misma figura. “Tienen fallos confirmados en primera y segunda instancia, por lo que refuerzan nuestra teoría del caso. La imputación de homicidio simple con dolo eventual no es un capricho de la Fiscalía, sino que es lo más razonable como pretensión de esta parte, dados los datos objetivos y esos casos anteriores”.Para ambos funcionarios del Ministerio Público de la Acusación, según los hechos y las circunstancias, la pena contra ambos responsables será de cumplimiento efectivo. “El dolo eventual es un instituto que no está tipificado en el Código Penal, pero la jurisprudencia marca que ha sido aceptado por tribunales”, apuntaron. Por el momento los fiscales no ven atenuantes que indiquen la necesidad de un cambio de calificación.“Más allá de que no estaban alcoholizados ni drogados, lo que se está evaluando son otras conductas objetivas: que venían corriendo pruebas de velocidad y destreza, que no frenaron en ningún momento en la intersección, y que no respetaron un semáforo intermitente en rojo”, apuntó Piazza Iglesias. Si hubiesen bebido, podría ser utilizado como agravante, pero el que no lo hayan hecho no influye en la calificación legal.Sobre las razones para que dos personas protagonicen un hecho de estas características, en el que condujeron por una ciudad a una velocidad de 132 kilómetros por hora, dijo que cree que hay “una falta de conciencia colectiva total”, lo que se traduce en “una carencia de respeto hacia la vida propia y la de un tercero”.Por último, cabe señalar que a diferencia de los dos antecedentes de Schmitt y Dlugovitzky, donde se acreditó una sistematicidad de la conducción temeraria por parte de los condenados, por el momento los investigadores no hallaron antecedentes de conductas similares en los dos acusados. Pero la investigación lleva pocos días y podrían aparecer más adelante testigos que lo acrediten.La fiscalía recaba por estas horas toda una batería de evidencias que solventarán la acusación contra los dos conductores responsables de la muerte de David Pizorno y su hijo Valentino. Entre ellas, se sumarán a los testimonios, informes técnicos e imágenes recabadas del análisis cuadro por cuadro de los videos de las cámaras de seguridad; dos pericias accidentológicas, una a cargo de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y otra por la Universidad Nacional de Rosario (UNR); una reconstrucción del hecho en el lugar; y un análisis digital para hacer una animación que recree el impacto. Creen que el proceso de notificación y realización del informe tomará al menos un par de meses.Esto será importante para verificar si, antes del impacto frontal del Renault Sandero negro que conducía Germán S., hubo un roce del Citroën C4 blanco que manejaba Pablo M., que ya fue imputado como coautor del hecho y se le dictó prisión preventiva sin plazo. El primero sigue internado en terapia en el Sanatorio Laprida, ya que una costilla quebrada en el siniestro le dañó un pulmón, y luego el cuadro se complicó por una infección general provocada por una herida en el intestino. Cuando se recupere, será imputado bajo la misma carátula.Los fiscales explicaron que el video aún no se ha hecho público, a diferencia de otros casos, por resguardo a la familia de las víctimas. “Para una madre no es fácil ver el instante previo a la muerte de su esposo y de su hijo. Hasta que no hablemos con Cintia para ver si nos autoriza no vamos a difundirlo. Es una cuestión de respeto hacia una persona que está destrozada”, detalló la fiscal Valeria Piazza Iglesias. Los familiares, según pudo conocerse, se constituirán como querellantes en la causa. (La Capital)