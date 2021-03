VIH: Lleva 12 años sin medicación y no hay rastros del virus en su cuerpo

Un caso sin precedentes está siendo estudiado en Argentina y Estados Unidos: una paciente que había contraído VIH en 1996 lleva 12 años sin medicación, y casi no hay rastros del virus en su organismo al punto que el test le da negativo.



“La paciente de Buenos Aires” la llaman, y es un caso único a nivel mundial de remisión prolongada del virus.



En 1996 la mujer había consultado por una serie de síntomas que iban desde pérdida de peso y visión borrosa hasta fiebre, y en el Hospital Naval le diagnosticaron VIH. Una resonancia confirmó que los síntomas neurológicos que sentía eran compatibles con lesiones propias de la infección, según repasa Clarín.



Sin embargo, hoy, con 56 años y tras 12 años de haber suspendido el tratamiento, que había hecho durante una década, ya no tiene anticuerpos para la enfermedad, al punto que su test da resultado negativo.



En 2007, tras una década de tratamientos que la habían intoxicado bastante, se dispuso una suspensión programada de la medicación, acción que hoy no está recomendada en este tipo de tratamientos, precisó la infectóloga Analía Ureña.



"En la gran mayoría de las personas que viven con VIH la suspensión no está recomendada porque enseguida hay rebote, sube la carga viral, los virus se replican, eso impacta en el sistema inmune, las defensas bajan y puede haber complicaciones clínicas", explicó la también médica infectóloga Isabel Cassetti.



"Después aprendimos que los pacientes que suspenden la medicación con el tiempo pueden reaccionar peor. No es algo aconsejable para hacer -insiste Urueña-. Pero en ese momento lo hicimos y sorprendentemente ella no tuvo un rebote de carga viral".



En este caso único, la mujer que ya llevaba 12 años sin tratamiento tenía valores prácticamente indetectables del virus en su cuerpo, y las pruebas de anticuerpos arrojaron resultado negativo.



“Parecía una persona que nunca había tenido VIH”, aseguraron las infectólogas a Clarín.



La mujer ha sido estudiada en el país y en Estados Unidos, en donde las médicas presentaron su caso para un análisis más profundo por su excepcionalidad. Caso único "Se trata del primer informe de seroreversión completa, supresión prolongada del virus tras el tratamiento, un reservorio de VIH profundamente pequeño y células T específicas de VIH persistentes en un adulto con sida previo", escribieron las médicas en un artículo publicado en la revista Open Forum Infectius junto a Clifford Lane y otros investigadores.



"Es un caso único entre los controladores postratamiento", afirmó Cassetti. "Cada controlador postratamiento es único. Este caso de Buenos Aires es interesante debido a la evaluación clínica, inmunológica y virológica muy completa", dijo en diálogo con aidsmap.com Asier Saez-Cirion, investigador principal del estudio VISCONTI, en el que no está la paciente argentina, según reproduce el matutino.



La particularidad de esta mujer es que pese a haber tenido una enfermedad avanzada presenta una remisión prolongada sin medicación durante 12 años además de la pérdida de anticuerpos. "Se piensa que, al tener poca cantidad de virus, no actúan como antígenos para generarlos", finalizó Cassetti.