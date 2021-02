La importancia de las redes sociales en tu proyecto

La importancia de lo que contamos

Vender experiencias

Nada es magia

Las redes sociales son la carta de presentación de sus usuarios, en ellas, nos mostramos como queremos que nos vean, y con los emprendedores que las utilizan para vender sus productos y servicios, es más o menos lo mismo.Podremos encontrar un sinfín de opciones de perfiles.No hay una regla de qué y cómo mostrar y estamos todos experimentando en todo momento.La comunicación está en el ojo de la tormenta. Algunos utilizan estos espacios meramente para ventas, otros como diario íntimo, o, lo que más nos gusta a nosotros, comoSea cual sea la forma o el motivo,. Si no estamos no existimos, nadie nos conocerá y será muy difícil que nuestro proyecto funcione.Frente a esta necesidad, surgieron nuevas especializaciones y necesidades, como la de donde estudiar community manager . Con ellas, podemos profesionalizarnos y adquirir herramientas para poder aprovechar estos espacios y convertirlos en canales de ventas de experiencias.Como dijimos, las redes sociales son nuestra carta de presentación y la de nuestros proyectos. Y, si bien nunca hay que juzgar a un libro por la tapa, no vamos a mentirnos, muchos seguimos haciéndolo. La primera impresión, importa.Esto se debe a queLo primero que llega a los usuarios es la imagen que les devuelve la pantalla. Si no gusta, difícilmente se queden leyendo el texto descriptivo, mucho menos ingresarán al perfil o efectuarán una compra.Nuestra estética debe ser atrapante. Brindar información, la suficiente para que se entienda, pero no tanto como para que quieran seguir viendo nuestro contenido. Si es confusa o rebuscada no hará más que alejar a nuestro seguidor.Nos permitirá entender qué quiere y qué consume.Pero además de eso,. Si no nos gusta nuestro contenido, se notará. A la larga, será muy cuesta arriba continuar proyectando en él.A pesar de que, las redes son nuestra vidriera, de poco nos servirá estar continuamente mostrando qué vendemos. En poco tiempo se volverá aburrido y repetitivo, tanto para nosotros como para nuestros seguidores.Recomendamos apuntar a contar experiencias.Esto, sin tener necesariamente en cuenta su funcionalidad, sino su significado más profundo.No olvidemos que. Estas plataformas son espacios de ocio para quienes no las usan como herramienta laboral. Si algo los aburre lo eliminarán tan rápido como lo que tardan en apretar el botón de “unfollow”.Sabemos que este no es el camino fácil, llevará tiempo y trabajo, pero estamos seguros que es el más redituable.. Una buena estrategia no puede llevarse adelante, así como así, subiendo un post de vez en cuando. Estos espacios son presencia y constancia.Para generar interacción y alcance de forma orgánica esta inversión no monetaria es indispensable. Si no somos capaces de hacerlo, contar con un profesional podría ser la solución.Además, al momento de contactarnos con los usuarios, tenemos que asegurarnos de que nuestro lenguaje esté alineado con la identidad de nuestra marca. Esta respuesta y seguimiento de comentarios y mensajes, es súper importante para mantener al usuario “enganchado”.. Sin un buen trabajo de branding y seguimiento, se irán tan fácilmente como llegaron.Por eso, hay que darle a estos espacios la importancia que se merecen. A la larga,