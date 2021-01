Covid-19: "Hay que tener un cambio de actitud o será peor", alertó infectólogo

Paraná Nuevas fotos de la aglomeración de jóvenes en una de las islas frente a Paraná

"Los jóvenes, de la franja de los 16 a los 32 años, que no tienen independencia económica, tienen que volver a dormir a su casa. Entonces, pueden estar en una reunión, bailando, intercambiando fluidos besando bocas extrañas, saltando y cantando, pero vuelven a dormir a la casa donde están sus padres y abuelos", apuntó ael médico infectólogo, Dr. Hugo Pizzi."Si la gente no cambia de actitud, vamos a tener serios disgustos", sentenció el Dr. Pizzi al señalar que "los manejos no siempre están dado por las personas más idóneas en determinados distrititos, lo que tampoco ayuda".El especialista sostuvo que las decisiones sanitarias deben estar a cargo de "personal capacitado y respetado". "Es fundamental ser expeditivo, y fundamentalmente que sean personas de muchísimo prestigio", indicó.

"Falta responsabilidad y cuidado para transitar este último trecho, que es el más corto antes de ser libres"

Política Qué implicancias tendría el toque de queda sanitario que analiza el gobierno

"La Pampa y Chaco ya comenzaron a dictar normativas, pero evidentemente vamos a tener que hacer un cambio de actitud porque si no cada vez será peor", recomendó el infectólogo al bregar para que las decisiones gubernamentales sean "más criteriosas y utilicen el sentido común".Para el médico, la clave para el manejo de la pandemia está en la "responsabilidad". Pero aclaró que "la responsabilidad debe ser compartida, entre el gobierno y la población"."Hay que ser sobrio, moderado, consciente y responsable. Es tan peligrosa una persona que no sabe del tema como el que quema los barbijos o brinda por la muerte", subrayó el médico y bregó por "esfuerzo, dedicación y conocimiento".