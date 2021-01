Sin tapaboca ni distanciamiento, jóvenes pasan el día en islas sobre río Paraná

Preocupan las aglomeraciones de jóvenes en las islas sobre el río Paraná. Durante el fin de semana, cientos de personas asistieron a diferentes eventos que se realizaron en la Isla Bonita, frente a la Toma Vieja, Isla Puente y el Club Náutico de Paraná.Según las imágenes a las que accedió, se observó como las personas que participaron de las fiestas estaban sin tapabocas y no respetaban el distanciamiento social.Las convocatorias se realizaronpor las redes sociales, y tras organizarse los eventos, decenas de lanchas y embarcaciones "costosas" se cruzaron hasta los lugares citados con jóvenes dispuestos a pasar la tarde y la noche, llevaron parlantes, bebidas alcohólicas y disfrutaron del día en la arena o arriba de las embarcaciones. Según publico el UNO, arrojaron pirotecnia y bengalas.Ante esta situación, lectores de, enviaron las imágenes "preocupados por la aglomeración de personas que se generó y cómo podría impactar en la situación sanitaria que se vive de la ciudad y la provincia". En tanto, el personal de salud, pide "no relajar" y "tomar conciencia" para evitar más casos de coronavirus.Desde la fuerza fluvial informaron que se hacen operativos permanentes de control en la zona de islas, y en ese sector de los bancos de arena que se encuentran frente a la Toma Vieja.Durante la tarde de este sábado, una embarcación sufrió un accidente náutico.Según se supo, por la cantidad de personas que iban sobre la lancha, la misma no soportó el peso y comenzó a hundirse.Gran parte de la embarcación, quedó cubierta con agua y los jóvenes que se transportaban en ella, lograron empujarla para evitar una tragedia. Minutos después se habilitó el dispositivo de extracción interno.La lancha, partió del Club Náutico hasta la Isla "Bonita", donde ocurrió el incidente.