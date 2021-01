El sector turístico cuestiona "la conducta descontrolada de nuestra juventud"

Paraná Nuevas fotos de la aglomeración de jóvenes en una de las islas frente a Paraná

Desde la Cámara Entrerriana de Turismo manifestaron una señal de alarma "ante el crecimiento desmedido de casos de Covid-19 en el territorio entrerriano" y advirtieron que "los mismos obedecen a la conducta descontrolada de nuestra juventud, y no a la llegada del turismo, el cual cumple estrictamente todos los protocolos, a la vez que nos declaramos preocupados y temerosos de que, como única solución al problema, las autoridades provinciales restauren la cuarentena"."De acuerdo a los números dados a conocer por el Ministerio de Salud, y replicados por distintos medios de prensa, durante diciembre se mantuvo la escalada de casos, mientras que entre los últimos días de ese mes y los primeros de este se registró un crecimiento sostenido que pone en estado de alerta a toda la sociedad", advirtieron desde la entidad."Muy por el contrario, creemos que la situación apremiante exige que el Estado entrerriano, de forma urgente, tome medidas de control real y concreto a través de las fuerzas de seguridad, de la Justicia, y de la cartera sanitaria para que se ordene definitivamente todo el territorio provincial, con las restricciones y penas necesarias para el caso", sostuvieron desde la Cámara de Turismo."De no actuar así, lamentablemente, no solo se compromete la economía de miles y miles de familias, sino que, también se compromete el sistema de salud generando, inevitablemente, el colapso de ambos, con los costos que eso significa. La prioridad, hoy, es evitar el colapso", concluyeron.