Terminó la siembra, sacó unas fotos y al mirarlas, quedó impactado con un objeto

Todos se preguntan si un productor rural del departamento Uruguay, logró fotografiar un Ovni en una radiante tarde entrerriana, cuando regresaba a su casa en la zona rural de colonia San José del Monte.Según contó, al llegar el final de la siembra 2020, el productor y contratista rural, Jorge Burgat, regresaba con sus máquinas y herramientas, hacia su hogar. Transitaba el camino principal de la Colonia San José del Monte, a unos 500 metros de la granja de la familia Collet, en dirección a la Ruta 20. En ese momento, decide tomar un par de fotos, algunas a través del parabrisas y otras sin un vidrio de por medio.Posteriormente, al llegar a su casa, la sorpresa fue grande, al hallar un raro objeto en las imágenes que había tomado. En las fotos, observó que había captado un objeto del que no se había percatado en el momento de las instantáneas y según indicó, el hombre admitió: "me extraña y mucho".La sorpresa lo llevó a publicó lo ocurrido en sus redes sociales, y en cuestión de minutos había múltiples lecturas y "explicaciones".Burgat afirmó que "siempre toma fotos" en el campo, y que debido a las condiciones en las que muchas veces se desplaza, pone cuidado en tener suficientemente protegida y limpia su cámara.Al mismo tiempo, afirmó que de "ningún modo esa figura captada es producto de un fallo, de suciedad, pero mucho menos de un truco", aclaró."La verdad es que me sorprendió ese objeto, y no puedo precisar de qué se trata. Parece suspendido en el cielo, y a una altura relativamente baja", relató.Insistió en que "no hay diferencias en las fotos que tomé a través del parabrisas, con otras sin el vidrio de por medio".