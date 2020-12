Ginecólogo calificó de "arbitrariedad" la suspensión de matrícula en Entre Ríos

Política Suspendieron la matrícula a un médico condenado por impedir aborto legal

El ginecólogo Leandro Javier Rodríguez Lastra, condenado por la Justicia de Río Negro por incumplimiento de los deberes de funcionario público al negarse a practicar un aborto legal a una adolescente de 19 años que había sido violada, se presentó en Paraná con un abogado,"., quien fue condenado por la Justicia de Río Negro a "dos años y cuatro meses de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos" y "a un año y dos meses de prisión en suspenso" al haber sido hallado culpableSegún explicó el ginecólogo, "la anulación de la matrícula se basa en mis antecedentes judiciales, pero cabe destacar que de ninguna manera, está firme la sentencia a la que se alude, por lo tanto, esto no tiene ningún tipo de efecto", señaló Rodríguez Lastra y agregó: "se debe aclarar que aún así, la sentencia,", remarcó el ginecólogo.En referencia al supuesto motivo de la suspensión de su matrícula, Rodríguez Lastra afirmó que "la objeción de consciencia es un derecho que tenemos todos los trabajadores y desconozco, cuál es la vinculación de la objeción de consciencia con la suspensión de la matrícula", resaltó el ginecólogo.En tanto, su apoderada, Carla Calcina, se refirió a la presentación realizada este jueves ante el Ministerio de Salud de Entre Ríos. "Presentamos una acción de revocatoria, en función que el Ministerio de Salud, ha tomado una resolucióny agregó: "el Ministerio de Salud, da por hecho que el doctor está condenado, lo cual no es cierto, porque no existe sentencia firme. Y por otro lado, dan por hecho que el doctor está cumpliendo una pena, lo cual tampoco es de esa manera", señaló la letrada.Por otra parte, aclaró que "si la sentencia llegara a ser firme en algún momento, el tribunal es muy claro y afirma que el doctor,y agregó que "lo cierto es que el doctor, puede ejercer su profesión en cualquier lugar del país, porque su matrícula está vigente y no tiene ningún tipo de impedimento".Otro de los abogados del ginecólogo, sostuvo que "la resolución que suspende la matrícula, no se hizo conforme a la posibilidad que el doctor se pudiera defender. Es decir, lo notificaron, una vez tomada la resolución y se trata de una cuestión arbitraria", dijo y agregó que "el Ministerio de Salud, debería haberse asesorado