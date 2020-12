Video: Cincuenta años en la primera línea: "La medicina se ejerce con amor y optimismo"

En el Día Nacional del Médico, el doctor Julio César Santiago de 84 años, que ejerció su profesión por más de 50 años y relató asobre su trayectoria.Él en el 2017 fue reconocido por el Circulo Médico y según contó el amor por la medicina surgió "gracias a Familiares y a amigos que desde chico me inculcaron la idea de ayudar al prójimo. Creció en mi la vocación de llegar a Rosario para poder realizar mis estudios universitarios"."Nunca me imaginé una pandemia, pero ahora que estoy aislado en mi casa pienso que tuvimos muchas pandemias y algunas las sorteamos con éxito y ahora esta se llevó mucha gente", resaltó.En este sentido aseguró que "esperamos que en un futuro no muy lejano podamos resistir esta enfermedad con las vacunas, pero pienso que tiene que haber una mejora y después si apelarlas".Consultado sobre la vocación dijo que "para ser médico se necesita una gran vocación, porque si no tenes amor al prójimo las cosas no salen bien"."Hay que dedicarle amor, pasión y optimismo, creer que se puede curar no solo con medicamentos sino con el cuidado, la palabra y la cercanía con el paciente", culminó.