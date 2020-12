Covid-19 en personal de salud: "El 80 por ciento se contagió o estuvo aislado"

La secretaria de general de la Asociación de trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA), informó aque, debido a la pandemia del coronavirus, este 2020 "fue muy difícil para el equipo de salud y está poniendo un gran esfuerzo para atender a la sociedad"."El personal de salud no solo pone su vocación de servicio, sino que también entregan su vida", aseguró.Consultada sobre los contagios de coronavirus en los trabajadores, dijo que "el 80 por ciento del personal de salud ya pasó por la situación aislamiento o contagio"."Es una cuestión que va variando todos los días, hubo situaciones de rebrotes en covid y hubo trabajadores que volvieron a reinfectarse, la cantidad de contagios causó el recargo de las guardias y la imposibilidad de no tener las licencias que corresponden", sentenció.A su vez, contó que "es muy complejo poder sustituir el personal que se contagia, porque se necesita estar preparado y no es fácil suplirlo por otra persona"."Somos conscientes de esta situación y le estamos haciendo saber a todos los dirigentes nacionales que deben invertir más en salud, capacitación y revalorizar el trabajo del personal", culminó Ponce.