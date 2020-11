Denuncian a comerciante que pedía documentación para un presunto plan social

En la tarde de este martes, una fila de personas llamó la atención a un móvil policial de la Comisaría Primera, quienes visualizaron una cola de aproximadamente 50 personas en la vereda sur de calle Castelli, entre Brown y Leguizamón, de la ciudad de Concordia.



Cuando los uniformados consultaron a los presentes, éstos expresaron que dicha fila comenzaba en un almacén y el dueño del comercio argumentó que estaba anotando a esa gente "para un plan nacional de ayuda", presuntamente llamado RENATEP.



A la par de ello, en el municipio de Concordia toman conocimiento sobre una serie de audios difundidos a través de WhatsApp, que señalaban sobre la conformación de un listado para presuntos beneficiarios, para lo cual había que anotarse con una copia de DNI en el negocio de calle Castelli.



Con estos elementos, el Sub Comisario Diego Pasarrello, a cargo de la Dirección de Prevención y Seguridad de la municipalidad de Concordia, hizo la correspondiente denuncia en sede policial, pidiendo que la justicia investigue el objetivo y el modus operandi instrumentado por este comerciante.



Según da cuenta Diario Río Uruguay, herramientas como el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (ReNaTEP), son alternativas sociales diseñadas por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, al cual se accede a través de internet y no a través del domicilio particular de un tercero.