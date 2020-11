"Quería ayudar a encontrar la solución", dijo voluntario de la vacuna de Pfizer

En primera persona

Hace alrededor de cinco meses, que el equipo del médico Fernando Polack abrió la convocatoria para que se anoten los interesados en aplicarse la dosis de la vacuna desarrollada por Pfizer y BioNTec, fue ahí cuando Facundo Nogueira, neumonólogo y jefe del Laboratorio del Sueño en el Hospital de Clínicas de la UBA, aplicó para participar de este estudio mundial."Muchos de mis colegas me decían que estaba loco, por anotarme a hacer este estudio. Tuve varias motivaciones, por un lado, la necesidad de encontrar alguna solución a esta locura de la pandemia; la otra cuestión fue la de poder acceder a una vacuna, estar protegido y cuidar a mi propia familia", resaltó Nogueira aSegún contó Nogueira, él sentía "una vocación por ser parte de este momento vital en la historia de la humanidad, y sobre todo en el ámbito de la Salud Pública. Tener una mínima cuota de protagonismo al haber participado como voluntario era muy movilizador.Sobre la aplicación de la pandemia, señaló: "Estoy convencido que recibí la vacuna porque tuve algunos síntomas que difícilmente hubiera presentando si recibía placebo".En cuanto a los síntomas que tuvo dijo que "sentí dolor en la zona donde me pincharon, se me hinchó un poco el brazo, presente un poco de temperatura y luego a las 36 horas estaba perfecto".Nogueira se inscribió para ser voluntario, a través del sitio web, donde había unas 5.000 vacantes y se anotaron alrededor de 15.000 personas, "a través de un sorteo comenzaron a llamar a los que se anotaron, y se fueron filtrando las personas que tenían ciertas enfermedades"."Me llamaron y me dijeron que fui sorteado, hicieron preguntas de rigor, en el Hospital Militar me realizaron una serie de estudios, y dieron la primera aplicación de la vacuna. Luego, a los 21 días me colocaron otra dosis", aseguró.Además, el voluntario contó que durante todo el proceso desde el laboratorio se contactan con él para realizarle un seguimiento de síntoma, "el equipo del doctor Polack fue monitoreando si presente síntomas".A su vez, detalló que "el estudio continúa durante dos años, y es ahí vamos a saber si la vacuna genera una respuesta de anticuerpos y si persiste cada dos años"."Es por ello que, a los voluntarios, cada seis meses nos sacan sangre para determinar si tenemos anticuerpos, en pocas semanas tendremos los resultados, de esta primera fase", detalló NogueiraConsultado sobre las personas que tienen temor a colocarse la vacuna dijo que "hay mucha ideología, politización y prejuicio. Hay una proporción de la población que descree de las vacunas, hasta médicos, y es muy dañino para la salud pública"."Hay que estar tranquilos y esperar los resultados", finalizó .